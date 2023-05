Pressfocus Na zdjęciu: Mikel Arteta

Mikel Arteta zabrał głos na temat swojego podopiecznego

Hiszpan docenia jego progres oraz umiejętności

Arsenal zamierza zatrzymać tego zawodnika w kadrze

Arteta docenia młodego piłkarza. Dostanie nową umowę

Arsenal walczy o mistrzostwo Anglii. Między innymi dzięki szczelnej defensywie, której czołową postacią jest 22-letni William Saliba. Francuz ma umowę z klubem do 30 czerwca 2024 roku. Piłkarz może spodziewać się nowego kontraktu.

– Chcemy zatrzymać naszych najbardziej utalentowanych piłkarzy. Saliba gra niesamowicie od momentu powrotu z wypożyczenia. Chcemy go za to nagrodzić. Znajdziemy odpowiedni moment, by to zrobić – rzekł Arteta.

Trener Arsenalu o Salibie mówił też w kontekście jego kontuzji pleców. – Nie ma postępów. Co prawda z każdym dniem czuje się lepiej, ale nie podejmował jeszcze żadnej aktywności z drużyną – mówi hiszpański szkoleniowiec.

