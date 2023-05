PressFocus Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal notuje najlepszy sezon od lat

Kanonierzy zakwalifikowali się do przyszłej edycji Ligi Mistrzów i wciąż mają szansę na mistrzostwo Anglii

Mikel Arteta myśli już o wzmocnieniach na przyszły sezon

Piłkarz Barcelony wróci do Premier League? Mikel Arteta jest fanem jego talentu

Arsenal notuje bardzo dobry sezon. Kanonierzy przez większość sezonu byli liderem Premier League i zapewnili sobie już awans do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Wciąż mają szansę na mistrzostwo Anglii, ale tutaj wszystko zależy od dyspozycji Manchesteru City.

Fakt gry w Lidze Mistrzów zwiększa możliwości Kanonierów na rynku transferowym. Z pewnością wielu graczy chce występować w tych rozgrywkach i jest to jedno z kryteriów w wyborze kolejnego klubu.

Mikel Arteta już myśli o wzmocnieniach na przyszły sezon, które pozwolą rywalizować drużynie na wielu frontach. Jak informuje talkSPORT, hiszpański szkoleniowiec jest fanem Ferrana Torresa, zawodnika FC Barcelony. Napastnik nie ma ugruntowanej pozycji w Dumie Katalonii, co może go skłonić do powrotu na angielskie boiska. Przypomnijmy, że wcześniej reprezentował barwy Manchesteru City.

