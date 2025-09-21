Arsenal i Manchester City mierzyły się ze sobą w niedzielnym hicie Premier League. Mecz stał na bardzo wysokim poziomie. Rywalizacja finalnie zakończyła się wynikiem remisowym 1:1.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Bukayo Saka oraz Jeremy Doku

Manchester City remisuje z Arsenalem

Niedzielne zmagania w ramach 5. kolejki rozgrywek Premier League kończył mecz na szczycie, w którym Arsenal przed własną publicznością podejmował Manchester City. Oba zespoły w tygodniu miały okazję rywalizować w Lidze Mistrzów. Zarówno londyńczycy jak i The Citizens wygrali swoje spotkania. Kanonierzy pokonali Athletic Bilbao (2:0). Podopieczni Pepa Guardioli natomiast okazali się lepsi od SSC Napoli (2:0).

Rywalizacja na Emirates Stadium od pierwszych minut była niezwykle elektryzująca. Kibice długo nie musieli czekać na gola, ponieważ już w dziewiątej minucie Manchester City objął prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Erling Haaland.

𝐆𝐎𝐋 𝐃𝐋𝐀 𝐂𝐈𝐓𝐘! 🔥



Erling Haaland rozpoczyna strzelanie w hicie Premier League! ⚽



— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 21, 2025

Goście po trafieniu Norwega oddali piłkę rywalom. Arsenal jednak miał problem ze skonstruowaniem poważnej sytuacji bramkowej i to The Citizens schodzili na przerwę w dużo lepszych nastrojach.

W drugiej odsłonie podopieczni Pepa Guardioli skupili się w zasadzie tylko na defensywie. Mieli do tego pełne prawo, ponieważ wynik był po ich stronie. Arsenal wydawał się kompletnie bezradny, ponieważ obrona gości była znakomicie dysponowana. Kanonierzy robili wszystko, aby odwrócić losy meczu i udało im się to w doliczonym czasie gry. Gabriel Martinelli wpakował futbolówkę do bramki i uratował remis gospodarzom.

Manchester City w kolejnym meczu zmierzy się z Huddersfield w Pucharze Ligi Angielskiej. Arsenal natomiast w tych samych rozgrywkach podejmie Port Vale.

Arsenal – Manchester City 1:1

Martinelli (90+3′) – Haaland (9′)