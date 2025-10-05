Arsenal ma problem. Mikel Arteta stracił ważnego pomocnika

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Martin Odegaard kontuzjowany

Arsenal został nowym liderem Premier League po zwycięstwie nad West Hamem (2:0) na Emirates Stadium. Pierwszego gola zdobył Declan Rice, a wynik w drugiej połowie ustalił Bukayo Saka. Kanonierzy skorzystali na dwóch wpadkach Liverpoolu, który przegrał z Crystal Palace (1:2) i Chelsea (1:2).

W sobotnim meczu boisko w 30. minucie opuścił Martin Odegaard. W tym sezonie Norweg trzykrotnie musiał wcześniej zejść z boiska w spotkaniach rozgrywanych na własnym stadionie. Wcześniej taka sytuacja miała miejsce w starciach z Nottingham Forest i Leeds United.

Klub poinformował, że Odegaard został wycofany z reprezentacji Norwegii na nadchodzące mecze z Izraelem i Nową Zelandią. Decyzja wynika z urazu więzadła pobocznego przyśrodkowego lewego kolana. W tym sezonie zawodnik doznał również kontuzji barku, przez którą opuścił trzy spotkania.

Martin Odegaard jest związany z Arsenalem od 2021 roku. Wcześniej reprezentował barwy Realu Madryt, z którego został wykupiony za 35 milionów euro. Łącznie w zespole Kanonierów rozegrał 205 meczów, w których strzelił 41 goli i zanotował 40 asyst. Arsenal po przerwie na kadrę zmierzy się z Fulham w 8. kolejce Premier League, a następnie podejmie Atletico Madryt w 3. kolejce Ligi Mistrzów.