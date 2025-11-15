Arsenal ma problem. Arteta stracił podstawowego obrońcę?

Riccardo Calafiori przedwcześnie opuścił zgrupowanie reprezentacji Włoch. Obrońca Arsenalu doznał urazu i będzie dochodził do zdrowia w klubie.

fot. Cesar Ortiz Gonzalez Na zdjęciu: Riccardo Calafiori

Calafiori z dłuższą przerwą od gry? Musiał opuścić zgrupowanie

Arsenal wyrósł na głównego faworyta w walce o mistrzostwo Anglii. Po 11 meczach ma w dorobku 26 punktów, a imponuje w szczególności postawa defensywy, która w Premier League straciła dotąd tylko pięć goli. Mikel Arteta dopasował zawodników, którzy świetnie się dogadują i uzupełniają. Na jego nieszczęście, z obozu reprezentacji Włoch dotarły niepokojące sygnały. Chodzi o Riccardo Calafioriego, który opuścił już zgrupowanie i będzie dochodził do siebie w Londynie.

Włoski defensor od początku zgrupowania trenował indywidualnie, gdyż mierzył się z problemami zdrowotnymi. Lekarze każdego dnia śledzili jego postępy i nie wyrazili zgody na występ przeciwko Mołdawii. Uraz okazuje się na tyle poważny, że Calafiori został wykluczony również z rywalizacji przeciwko Norwegii, więc jego obecność z resztą drużyny narodowej jest zbędna.

Choć media zapewniają, że kontuzja nie wypisze go z gry na długo, w Arsenalu pojawił się niepokój. Niewykluczone, że ekipa Artety w najbliższym czasie będzie musiała radzić sobie bez podstawowego lewego obrońcy.

🚨🔴⚪️ Riccardo Calafiori has left Italy camp today and returns to London to be assessed by Arsenal staff.



“He tried to be available but he can’t force now”, says Italy coach Gattuso.#AFC staff informed + not anticipating a big problem or issue. pic.twitter.com/lkhIwbz60F — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 15, 2025

23-letni Calafiori od początku sezonu ma pewne miejsce w składzie Arsenalu. Wystąpił dotąd w 12 meczach i zgromadził bramkę oraz dwie asysty.