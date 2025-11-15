Arsenal ma problem. Arteta stracił podstawowego obrońcę?

19:39, 15. listopada 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Fabrizio Romano

Riccardo Calafiori przedwcześnie opuścił zgrupowanie reprezentacji Włoch. Obrońca Arsenalu doznał urazu i będzie dochodził do zdrowia w klubie.

Riccardo Calafiori
Obserwuj nas w
fot. Cesar Ortiz Gonzalez Na zdjęciu: Riccardo Calafiori

Calafiori z dłuższą przerwą od gry? Musiał opuścić zgrupowanie

Arsenal wyrósł na głównego faworyta w walce o mistrzostwo Anglii. Po 11 meczach ma w dorobku 26 punktów, a imponuje w szczególności postawa defensywy, która w Premier League straciła dotąd tylko pięć goli. Mikel Arteta dopasował zawodników, którzy świetnie się dogadują i uzupełniają. Na jego nieszczęście, z obozu reprezentacji Włoch dotarły niepokojące sygnały. Chodzi o Riccardo Calafioriego, który opuścił już zgrupowanie i będzie dochodził do siebie w Londynie.

Włoski defensor od początku zgrupowania trenował indywidualnie, gdyż mierzył się z problemami zdrowotnymi. Lekarze każdego dnia śledzili jego postępy i nie wyrazili zgody na występ przeciwko Mołdawii. Uraz okazuje się na tyle poważny, że Calafiori został wykluczony również z rywalizacji przeciwko Norwegii, więc jego obecność z resztą drużyny narodowej jest zbędna.

Choć media zapewniają, że kontuzja nie wypisze go z gry na długo, w Arsenalu pojawił się niepokój. Niewykluczone, że ekipa Artety w najbliższym czasie będzie musiała radzić sobie bez podstawowego lewego obrońcy.

23-letni Calafiori od początku sezonu ma pewne miejsce w składzie Arsenalu. Wystąpił dotąd w 12 meczach i zgromadził bramkę oraz dwie asysty.

POLECAMY TAKŻE

Mikel Arteta
Arsenal planuje transfer pomocnika. To będzie ciekawy ruch giganta
Jerzy Brzęczek
Brzęczek nie ma złudzeń. To największa siła jego reprezentacji
Mecz U21 Polska - Włochy
Włoskie media zachwycone Polakami. Co za słowa o drużynie Brzęczka