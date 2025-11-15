Arsenal ma problem. Arteta stracił podstawowego obrońcę?

Calafiori z dłuższą przerwą od gry? Musiał opuścić zgrupowanie
Arsenal wyrósł na głównego faworyta w walce o mistrzostwo Anglii. Po 11 meczach ma w dorobku 26 punktów, a imponuje w szczególności postawa defensywy, która w Premier League straciła dotąd tylko pięć goli. Mikel Arteta dopasował zawodników, którzy świetnie się dogadują i uzupełniają. Na jego nieszczęście, z obozu reprezentacji Włoch dotarły niepokojące sygnały. Chodzi o Riccardo Calafioriego, który opuścił już zgrupowanie i będzie dochodził do siebie w Londynie.
Włoski defensor od początku zgrupowania trenował indywidualnie, gdyż mierzył się z problemami zdrowotnymi. Lekarze każdego dnia śledzili jego postępy i nie wyrazili zgody na występ przeciwko Mołdawii. Uraz okazuje się na tyle poważny, że Calafiori został wykluczony również z rywalizacji przeciwko Norwegii, więc jego obecność z resztą drużyny narodowej jest zbędna.
Choć media zapewniają, że kontuzja nie wypisze go z gry na długo, w Arsenalu pojawił się niepokój. Niewykluczone, że ekipa Artety w najbliższym czasie będzie musiała radzić sobie bez podstawowego lewego obrońcy.
23-letni Calafiori od początku sezonu ma pewne miejsce w składzie Arsenalu. Wystąpił dotąd w 12 meczach i zgromadził bramkę oraz dwie asysty.