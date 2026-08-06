Arsenal chce dominować. Arteta wysłał ostrzeżenie innym

10:13, 6. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fabrizio Romano

Arsenal w poprzednim sezonie został mistrzem Anglii i zagrał w finale Ligi Mistrzów. Mikel Arteta przed startem nadchodzącej kampanii wysłał w świat ostrzeżenie. "Celem jest stworzenie dynastii" - mówi.

Mikel Arteta
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Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arteta: Moim celem jest stworzenie dynastii w Arsenalu

W poprzednim sezonie Arsenal był jedną z najlepszych drużyn w Europie. W rozgrywkach Premier League zdobyli pierwsze od 2004 roku mistrzostwo Anglii. Co więcej, zagrali także w finale Carabao Cup oraz dotarli do finału Ligi Mistrzów. Porażka w europejskich pucharach była małą rysą na szkle w udanym dla nich sezonie. Mikel Arteta ma jednak ambitne plany, o czym mówił na konferencji.

Ostatnie miesiące spędził nad przygotowaniem się do nadchodzących rozgrywek. Cytowany przez Fabrizio Romano, ujawnił, że jego celem jest dalsze wygrywania i stworzenie dynastii w Arsenalu. Kanonierzy będą walczyć o każde możliwe trofeum.

Zamierzamy walczyć o wszystkie trofea. To nasza ambicja. Cała praca, jaką wykonałem latem, miała na celu zrozumienie, co musimy zrobić, żeby znów wygrywać i stworzyć dynastię w Arsenalu. Taki jest nasz cel – przekonuje Arteta, cytowany przez Fabrizio Romano.

Słowa szkoleniowca wydają się mieć potwierdzenie w działaniach transferowych Londyńczyków. Ostatnio stało się jasne, że Bruno Guimaraes, czyli gwiazda Newcastle przeniesie się na Emirates Stadium. Wcześniej wykupiony po wypożyczeniu został Piero Hincapie, a do zespołu dołączyli także Christos Tzolis oraz Illan Meslier. Ligę rozpoczną za dwa tygodnie domowym meczem z Coventry. Wcześniej zagrają z Manchesterem City o Tarczę Wspólnoty.

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