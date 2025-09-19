Amorim zapłaci posadą po wygranej Barcy? W Manchesterze zapanowała wściekłość

Marcus Rashford strzelił dwa gole w meczu Barcelony z Newcastle. Anglik zachwycił w Lidze Mistrzów, a w Manchesterze kibice United domagają się zwolnienia Rubena Amorima, informuje "Sport".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Rashford bohaterem Barcelony, Amorim pod ostrzałem kibiców United

Barcelona rozpoczęła zmagania w Lidze Mistrzów od zwycięstwa 2:1 na trudnym terenie z Newcastle United. Bohaterem wieczoru został Marcus Rashford, który najpierw w 58. minucie trafił głową, a następnie w 69. minucie zdobył pięknego gola strzałem z dystansu. Jego popisowa gra pozwoliła Blaugranie sięgnąć po trzy punkty w starciu pełnym walki i intensywności.

Podczas gdy kibice Barcelony świętowali, w Manchesterze zapanowała wściekłość. Fani United nie mogą pogodzić się z decyzją Rubena Amorima, który pozwolił odejść Anglikowi. W mediach społecznościowych nie brakowało ostrych komentarzy. – Amorim powinien być zwolniony tylko za to, że pozbył się Rashforda – pisał jeden z kibiców. Inny dodawał: – Wyrzucenie Rashforda to powód, żeby go natychmiast zwolnić.

Portugalski szkoleniowiec od początku sezonu zmaga się z krytyką. Brak awansu do Ligi Mistrzów oraz przeciętne wyniki w Premier League już wcześniej podważały jego pozycję. Teraz cierpliwość fanów się wyczerpała. Wielu wskazuje, że błędy kadrowe dotyczą nie tylko Rashforda, ale także innych byłych graczy United, którzy dziś błyszczą poza Old Trafford.

Dla Barcelony transfer Anglika staje się strzałem w dziesiątkę. Rashford jeszcze nie zdobył bramki w La Liga, ale jego występ w Europie potwierdza, że może być jedną z największych gwiazd tego sezonu. Występ Anglika oglądał z trybun selekcjoner reprezentacji Anglii Thomas Tuchel.

