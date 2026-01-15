Amorim rozważał odejście. Man United mógł zaoszczędzić

20:05, 15. stycznia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  The Sun

Manchester United na początku roku zwolnił Rubena Amorima. Portugalczyk chwilę wcześniej rozważał odejście, ale agent przekonał go do zmiany zdania - ujawnia "The Sun".

Ruben Amorim
fot. Sportimage Ltd Na zdjęciu: Ruben Amorim

Amorim chciał odejść. Agent przekonał go do zmiany zdania

Manchester United wybrał Michaela Carricka na tymczasowego trenera, który będzie odpowiadał za wyniki drużyny do końca sezonu. W tym czasie klub będzie poszukiwał docelowego następcy Rubena Amorima. Na liście życzeń znajdują się takie nazwiska, jak Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane, Olivier Glasner czy Andoni Iraola, a ostatnio również Xabi Alonso.

Na początku roku Czerwone Diabły poinformowały o rozstaniu z Amorimem. To pokłosie przede wszystkim jego mocnych wypowiedzi po zremisowanym meczu z Leeds United. Zasugerował wówczas, że władze nie wywiązują się z obietnic, a wcześniej krytycznie komentował politykę transferową klubu. 5 stycznia Manchester United zakomunikował, że Portugalczyk opuszcza stanowisko szkoleniowca. W kolejnym spotkaniu drużynę poprowadził Darren Fletcher, a teraz stery przejmuje Carrick.

Kulisy ostatnich tygodni na Old Trafford odsłania „The Sun”. Z najnowszych informacji wynika, że Manchester United mógł zaoszczędzić 12 milionów funtów, które przysługują Amorimowi w ramach odprawy. Na kilka dni przed zwolnieniem menedżer sam rozważał zrezygnowanie z dalszej pracy w klubie. Zmienił zdanie po namowach jego agenta, Raula Costy. Gdyby wówczas do tego doszło, angielski gigant nie musiałby wypłacić mu tak dużej odprawy.

