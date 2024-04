Ruben Amorim rozmawiał w Londynie z przedstawicielami West Ham United. Fabrizio Romano poinformował, że Portugalczyk wrócił do kraju i przeanalizuje dalsze kroki ze swoim agentem.

PressFocus Na zdjęciu: Ruben Amorim

Ruben Amorim był w Londynie, West Ham przedstawił mu projekt

Ruben Amorim po tym, jak Xabi Alonso zdecydował się zostać na następny sezon w Bayerze Leverkusen, był głównym kandydatem na stanowisko trenera Liverpoolu. Portugalczyk miał zastąpić na Anfield Road odchodzącego po dziewięciu latach Jurgena Kloppa.

Zaskakujące informacje przekazał w niedziele portal The Athletic. Według nich niespodziewanie do gry o zatrudnienie 39-latka wkroczył West Ham United. Z kolei Fabrizio Romano poinformował, że w Londynie odbyło się spotkanie szkoleniowca Sportingu Lizbona z zarządem angielskiego klubu. Włoski dziennikarz przekazał, że Młoty przedstawiły trenerowi swój projekt i będą na niego naciskać, aby podpisał z nimi kontrakt. Na tę chwilę negocjacje kontraktowe z The Reds zostały zawieszone.

Amorim wrócił już do Portugalii, gdzie ma spotkać się w najbliższych dniach ze swoim agentem. Tematem spotkania ma być omówienie strategii i podjęcie następnych kroków w wyborze następnego pracodawcy.

20 milionów euro – klauzula odejścia Amorima

Jeśli West Ham United poważnie myśli o zatrudnieniu Rubena Amorima musi liczyć się z dużym wydatkiem. W kontrakcie Portugalczyka widnieje klauzula odejścia w wysokości 20 milionów euro. Nie wydaje się, aby Sporting zrezygnował z możliwości zarobienia tak dużej kwoty w przypadku odejścia trenera.

39-latek pracuje w Lizbonie od marca 2020 roku. W tym czasie zdobył z klubem m.in. mistrzostwo kraju, puchar ligi portugalskiej oraz superpuchar. Prowadził zespół w 208 meczach, z których wygrał 146 spotkań.