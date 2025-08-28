Manchester United rozgląda się za nowym trenerem. Ruben Amorim nie może być pewny przyszłości. Wśród kandydatów wymienia się Olivera Glasnera i Andoniego Iraolę - informuje caughtoffside.com.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Ruben Amorim na wylocie?! Man United ma na oku dwóch trenerów

Manchester United w poprzednim sezonie bronił się przed spadkiem, co ostatecznie zakończyło się pomyślnie. Ze względu na koszmarną kampanię Czerwone Diabły nie zakwalifikowały się do europejskich pucharów. W związku z tym w bieżących rozgrywkach mogą skupić się tylko i wyłącznie na grze na krajowym podwórku. Niestety początek sezonu znowu jest nieudany w ich wykonaniu.

Porażka z Arsenalem, remis z Fulham i sensacyjne odpadnięcie z Carabao Cup z czwartoligowcem. Tak wygląda aktualny bilans Rubena Amorima w sezonie 2025/2026. Ostatnia porażka odbiła się szerokim echem, a media spekulują, że Portugalczyk może zostać zwolniony.

Z informacji portalu Caughtoffside.com wynika, że trwają już poszukiwania nowego szkoleniowca. Do zwolnienia Amorima miałoby dojść w przyszłym tygodniu, czyli w trakcie przerwy reprezentacyjnej. Kto zostanie nowym trenerem Czerwonych Diabłów? Źródło przekonuje, że w grze jest dwóch faworytów. Pierwszy z nich to Olivier Glasner, czyli obecny opiekun Crystal Palace. Orły pod wodzą Austriaka sięgnęły niedawno po triumf w Pucharze Anglii oraz Tarczy Wspólnoty.

Druga opcja to również szkoleniowiec z Premier League – Andoni Iraola. Hiszpan jest związany z Bournemouth, gdzie osiąga fantastyczne wyniki. W poprzednim sezonie Wisienki skończyły ligę na 9. miejscu, walcząc do pewnego momentu o europejskie puchary.

Ruben Amorim pracuje w roli trenera Man United od listopada ubiegłego roku, gdy zastąpił Erika ten Haga. Łącznie prowadził zespół w 45 meczach. Jego bilans to 17 zwycięstw, 9 remisów i aż 19 porażek.