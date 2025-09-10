Amorim nie radzi sobie w Man Utd. Kompletny chaos

Ruben Amorim znalazł się pod ostrzałem angielskich mediów. Według dziennikarza Darrena Lewisa system portugalskiego trenera w Manchesterze United nie działa. W klubie panuje chaos.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Amorim pod ostrzałem mediów w Anglii

Manchester United latem dokonał kilku transferów. Do klubu trafili Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha oraz bramkarz Senne Lammens. Andre Onana został wypożyczony do Trabzonsporu, a 23-letni Belg ma go zastąpić między słupkami.

Sesko wciąż nie potrafi się odnaleźć w Premier League. Zagrał od pierwszej minuty jedynie w pucharowym starciu z Grimsby Town, a w lidze pojawiał się tylko z ławki. Zespół Amorima przegrał z Arsenalem, wypuścił prowadzenie z Fulham, a dopiero w meczu z Burnley odniósł pierwsze zwycięstwo po emocjonującym spotkaniu zakończonym wynikiem 3:2.

Na antenie talkSPORT Darren Lewis mocno skrytykował ustawienie preferowane przez Portugalczyka. – Myślę, że Onana padł ofiarą naprawdę słabego systemu, który po prostu nie działa. Amorim gra trójką z tyłu, to kompletny chaos i nie potrafi posklejać dwóch zwycięstw – stwierdził. Jego zdaniem odejście Kameruńczyka nie rozwiązuje problemu, a cała presja została przerzucona na niedoświadczonego Lammensa.

Belg ma za sobą zaledwie 64 występy w Royal Antwerp. Mimo to odrzucił propozycję Aston Villi, by spełnić marzenie o transferze na Old Trafford. Teraz jednak stoi przed ogromnym wyzwaniem, bo obrona United praktycznie nie została przebudowana i wciąż popełnia te same błędy.

Czerwone Diabły zakończyły poprzedni sezon na 15. miejscu w tabeli, wyprzedzając tylko Leicester, Ipswich i Southampton. Jeśli Amorim nie znajdzie sposobu na poprawę gry defensywnej, kryzys United może się pogłębić, a młody bramkarz poniesie największe konsekwencje.

Zobacz również: Barcelona wściekła na Ancelottiego. Poszło o Raphinhę