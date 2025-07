Polki nie składają broni mimo porażki. Patalon wskazuje na zmiany i progres

Euro 2025 dla Polek to do tej pory dwie porażki w dwóch meczach. Jednak Biało-Czerwone nie zamierzają się załamywać. Nina Patalon jest świadoma tego, co jej drużyna zyska dzięki występowi na wielkim turnieju.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Nina Patalon

Euro 2025. „Nawóz na przyszłość”

Reprezentacja Polski kobiet debiutuje na imprezie tej rangi. Euro 2025 to dla Biało-Czerwonych pierwszy kontakt z elitarnymi rozgrywkami. W swoim premierowym występie na Mistrzostwach Europy nasza drużyna zanotowała porażkę 0:2 z Niemkami, natomiast w drugim spotkaniu podopieczne Niny Patalon przegrały 0:3 ze Szwedkami. Na konferencji prasowej selekcjonerka wypowiedziała się m.in. na temat wtorkowego starcia:

– Trudno było się przeciwstawić reprezentacji Szwecji. Zaliczyliśmy dużo prostych strat, tempo było także bardzo wymagające. Intensywność gry stała na zupełnie innym poziomie niż ta, z którą stykamy się na co dzień, więc adaptacja także trwała dość długo. Mamy świadomość drogi, którą przeszliśmy i jak wiele trzeba było włożyć pracy w to, by choćby w detalach być lepszym. W tym momencie to jednak nadal zbyt mało w rywalizacji z najlepszymi reprezentacjami na świecie – stwierdziła Patalon, cytowana przez portal Łączy nas piłka.

Jednak trenerka Polek nie zamierza załamywać rąk. Występ Biało-Czerwonych na Euro 2025 to ogromna szansa na rozwój:

– Wiem, że wtorkowy mecz nam nie wyszedł, ale w szerszej perspektywie – intensywności, analitycznej – mogę wskazać progres. Patrzę na to przez pryzmat doświadczenia i nauki. Gra na EURO jest dla nas pewnym nawozem na przyszłość. Rywalizacja z takimi przeciwnikami może nas tylko rozwijać. Można oczywiście mieć różne oczekiwania, ale mieliśmy jasny plan i na tyle, na ile było to możliwe, go realizowaliśmy. Choć siła rywali była bardzo duża, podchodziliśmy do meczów bez kompleksów. Chcemy każdego dnia być lepszą wersją siebie. Będziemy na pewno dalej pracować, by wspinać się na coraz wyższy poziom – dodała selekcjonerka reprezentacji Polski.

Polki czeka jeszcze jeden mecz na Euro 2025 – 12 lipca w Lucernie zmierzą się z Dunkami, które do tej pory także nie zdołały zdobyć ani jednego punktu.