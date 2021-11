Foto: Xinhua / Sipa / Pressfocus Na zdjęciu:

Katar to piąty kraj z Półwyspu Arabskiego, który będzie miał swoją reprezentację na mistrzostwach świata. Wcześniej z tej części globu na mundialach swoje piłkarskie walory pokazywały: Kuwejt, Irak, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Arabia Saudyjska. Sportowo – poza jednym wyjątkiem – wiele nie zwojowały, ale na pewno dodawały turniejom kolorytu i dramatyzmu.

Katar, jako gospodarz mistrzostw świata w 2022 roku, będzie kolejną reprezentacją z Półwyspu Arabskiego, która zagra na mundialu

Debiutom czterech pozostałych krajów na MŚ towarzyszą ciekawe, czasami mogłoby się wydawać, niespotykane historie

Wtargnięcia na boisko, groźby w stronę piłkarzy, niesamowite nagrody – to wszystko towarzyszyło reprezentantom krajów z tej części świata

Mistrzostwa świata po arabsku

Reprezentacje z Półwyspu Arabskiego stosunkowo późno pojawiły się w gronie uczestników mistrzostw. Jako pierwsi szlaki przecierali Kuwejtczycy, którym udało się awansować do mundialu rozgrywanego w 1982 roku w Hiszpanii.

Al-Azraq (Niebiescy), chcąc znaleźć się w gronie finalistów MŚ, musieli najpierw przejść dwustopniowe eliminacje, w których wzięło udział 20 drużyn z Azji oraz Oceanii (wtedy reprezentacje z tych dwóch kontynentów walczyły między sobą w kwalifikacjach). W pierwszej fazie Kuwejt okazał się lepszy od Korei Południowej, Malezji i Tajlandii, a w drugiej od Nowej Zelandii, Chin i Arabii Saudyjskiej. W grudniu 1981 roku awans do mundialu pierwszej drużyny z największego półwyspu świata stał się faktem.

Miesiąc później Kuwejtczycy, podczas losowania grup, które odbyło się w Madrycie, poznali swoich rywali na MŚ. Los skojarzył ich z Anglią, Francją oraz Czechosłowacją. Rzecz jasna, w tym gronie Azjaci nie mogli czuć się faworytami. Skazywany na sromotną klęskę Kuwejt rozpoczął mundialową rywalizację w Valladolid meczem z Czechosłowacją. Już od pierwszych minut Niebiescy pokazywali, że grać w piłkę potrafią i nie położą się przed faworytem. W końcu od czterech lat ich selekcjonerem był Carlos Alberto Parreira, a wcześniej pracowali pod okiem innego wielkiego fachowca z Kraju Kawy Mário Zagallo.

Na początek remis

Bez zaskoczenia w 21. minucie nasi południowi sąsiedzi objęli prowadzenie. Dał im je Antonin Panenka, wykorzystując rzut karny (tym razem nie strzelał “Panenką”, lecz posłał piłkę po ziemi tuż przy słupku). Wydawało się, że kolejne trafienia mistrzów Europy z 1976 roku są tylko kwestią czasu. Tymczasem Niebiescy wyrównali dzięki wspaniałemu uderzeniu zza pola karnego Faisala al-Dakhila. Ten gol dodał im jeszcze więcej animuszu. Atakowali, stwarzali sytuacje, ale już więcej nie znaleźli sposobu na czechosłowackiego golkipera. W debiucie zadowolili się remisem.

Czytaj także:

Szejk na murawie

Niestety, świetna gra Kuwejtu z Czechosłowacją wkrótce została przyćmiona wydarzeniami z ich drugiego spotkania podczas hiszpańskiej imprezy. Ono także zostało rozegrane w Valladolid, a rywalem Kuwejtu była Francja. Tu już tak dobrze Niebieskim (grającym wtedy w czerwonych strojach) nie szło. Gole Bernarda Genghiniego, Michela Platiniego i Didiera Sixa sprawiły, że na tablicy wyników widniał rezultat 3:0. Humory arabskiej drużyny nieco się poprawiły, gdy po sprytnie rozegranym rzucie wolnym do bramki Trójkolorowych trafił Abdullah al-Buloushi.

Wkrótce jednak Francuzi znów umieścili piłkę w siatce. Dokonał tego Alain Giresse. Kuwejtczycy, zamiast spuścić głowy, zaczęli energicznie protestować. Chwilę wcześniej przestali bowiem grać, słysząc dźwięk gwizdka, który – jak się okazało – wybrzmiał z trybun, a nie z ust prowadzącego zawody sowieckiego sędziego Miroslava Stupara.

Anulowania gola domagał się też kuwejcki książe Fahad, oglądający to spotkanie z trybuny honorowej. Po chwili monarcha niespodziewanie znalazł się na murawie i wdał się w dyskusję z piłkarzami oraz sędzią Stuparem. Powstało zamieszanie. Szejk zaczął namawiać swoich zawodników, by zeszli z boiska w geście protestu. Jak się za chwilę okazało, ku osłupieniu Francuzów, arbiter niespodziewanie uległ i gola anulował. Wtedy wściekł się trener Trójkolorowych Michel Hidalgo. On również wszedł na murawę. Został jednak brutalnie odepchnięty przez członków Guardia Civil (straż obywatelska będąca częścią hiszpańskich sił bezpieczeństwa) i zmuszony do powrotu na swoje miejsce.

📌World Cup Moments That Shocked Everyone:



When A Prince made the referee disallow a goal, Kuwait vs France World Cup 1982 pic.twitter.com/353EjNRYig — La Senyera (@LaSenyera) June 9, 2018

Francja i tak strzeliła czwartego gola. Niedługo po zamieszaniu kuwejckiego golkipera pokonał Maxime Bossis. Mecz zakończył się rezultatem 4:1 dla podopiecznych Hidalgo.

Ostatni mecz Kuwejtu w Hiszpanii już nie ma takiej historii. Przegrali 0:1 z Anglią po golu Trevora Francisa.

Dyskwalifikacja, przeprosiny i śmierć

FIFA surowo ukarała Stupara. Arbiter już więcej nie poprowadził meczu międzynarodowego. Pozostało mu więc sędziowanie w ZSRR. Karierę z gwizdkiem zakończył na początku lat 90.

FIFA oczywiście oburzyła się także na zachowanie monarchy. Ukarała Kuwejtczyków finansowo. Książe Fahad w 1990 roku spotkał się z Michelem Platinim i przeprosił go za incydent z Valladolid. Niedługo potem, 2 sierpnia 1990 roku, Irak najechał Kuwejt (I wojna w Zatoce Perskiej). Szejk zginął, broniąc pałacu Dalmas przed żołnierzami Saddama Husajna.

Motywacja sadysty

W 1985 roku rządzony przez Saddama Husajna Irak był już od pięciu lat zaangażowany w wyczerpującą wojnę z Iranem. Konflikt nie przebiegał tak, jakby życzył sobie dyktator. Wróg przeważał. Saddam potrzebował sukcesu, by odbudować ducha narodu, którego synowie ginęli od irańskich kul. A takim sukcesem byłby awans na mistrzostwa świata. Irakijscy piłkarze spełnili życzenie satrapy. Najpierw wygrali swoją grupę eliminacyjną, w drugiej rundzie wyeliminowali Zjednoczone Emiraty Arabskie, a na ostatniej prostej pokonali Syrię.

W tamtym czasie irakijskim sportem zarządzał Uday Husajn, syn Saddama i sadystyczny morderca. Lwy Mezopotamii akurat od kilku lat przeżywały dobry okres. Złoty medal na Igrzyskach Azjatyckich, Puchar Zatoki Arabskiej, Puchar Arabski i wreszcie awans na mundial – było się czym pochwalić. Uday powinien być zadowolony. Ale chyba do końca nie był, skoro po udanych eliminacjach do MŚ 1986 zwolnił trenera Jorge Vieirę i zastąpił go Edu Coimbrą, bratem słynnego Zico.

To nie jedyna dziwna decyzja ledwie 22-letniego wówczas Udaya Husajna. Reprezentacja Iraku dostała propozycję zagrania meczów towarzyskich z Brazylią i Anglią. Syn dyktatora jednak odmówił, obawiając się tego, że ewentualna wysoka porażka osłabi reżim jego ojca. – Wiecie, jaka jest różnica między wami a Brazylijczykami? – pytał zawodników Uday. – Oni grają w butach Adidasa i wy gracie w butach Adidasa – odpowiadał sam sobie. W zamian Irak zagrał przeciw brazylijskiej drużynie Flamengo i przegrał 1:3.

Uday nie miał natomiast problemów, by podjąć decyzję o zmianie barw koszulek drużyny narodowej. I tak, w zamiast tradycyjnych biało-zielonych trykotach, w Meksyku Irakijczycy grali w złotych i jasno-niebieskich.

FIFA World Cup

Mexico City 1986

Iraqi football team.#iraqesque pic.twitter.com/4dXqk26sn8 — #IRAQesque (@Iraqesque) June 2, 2016



Co gorsza, mający skłonności do sadyzmu Uday Husajn motywował piłkarzy strachem. Nie stronił od gróźb, tortur i udawanych egzekucji. – Był bandytą. Dzwonił do nas i groził nam przemocą fizyczną i wysłaniem na linię frontu wojny – opowiadał Basil Gorgis, czołowy reprezentant Iraku w latach 80.

“Umotywowani” Irakijczycy na mundialu przegrali w grupie wszystkie trzy mecze: 0:1 z Paragwajem, 1:2 z Belgią oraz 0:1 z Meksykiem. Oczywiście odpadli, ale wstydu nie przynieśli. A przy odrobinie szczęścia mogło być nieco lepiej. Po pierwszym meczu na mistrzostwach piłkarze Iraku mogli czuć się pokrzywdzeni. Ahmed Radhi trafił bowiem do siatki, ale na ułamek sekundy przedtem arbiter z Mauritiusu, Edwin Picon-Ackong, zagwizdał, kończąc pierwszą połowę. Gol nie został zatem uznany.

“Widzę światła Rzymu”

Cztery lata po meksykańskim turnieju mundial zawitał do Włoch. Na mistrzostwach debiutowały wówczas trzy drużyny: Kostaryka, Irlandia oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie prowadzone przez… Carlosa Alberto Parreirę.

3 – Costa Rica, Republic of Ireland and United Arab Emirates all made their World Cup debuts in 1990, with the UAE the only one of those not to make it past the group stages. Worldwide. #OptaWCYears pic.twitter.com/KojZ0VPx5E — OptaJoe (@OptaJoe) May 7, 2020



Było to drugie podejście Parreiry do pracy z reprezentacją ZEA. Poprzednio prowadził tę drużynę w latach 1985-1988. Awans do włoskiego mundialu nie był jednak jego zasługą, lecz innego Brazylijczyka, Mário Zagallo. By zagrać we Włoszech, on i jego podopieczni musieli pokonać bardzo wyboistą ścieżkę. Awans zapewnili sobie dopiero w ostatniej kolejce eliminacji. Co prawda, wtedy tylko zremisowali z Koreą Południową, ale ich najgroźniejsi przeciwnicy, Chińczycy, w samej końcówce meczu z Katarem stracili dwie bramki i pozbawili się szans na grę na mundialu.

Pamiętny mecz między ZEA a Koreą Południową komentował Adnan Hamad. W pewnym momencie jeden z dziennikarzy zajrzał do jego kabiny i powiedział mu, że Katar wygrał z Chinami. Wówczas Hamad zaczął krzyczeć do mikrofonu wyraźnie wzruszonym głosem “Widzę światła Rzymu”, nawiązując oczywiście do tego, gdzie odbędą się mistrzostwa. Jego pamiętne słowa ćwierć wieku później wykorzystano w tytule filmu dokumentalnego opowiadającego o historycznym awansie i udziale reprezentacji ZEA w MŚ.

Gwiazda Zagallo

Zagallo w piłkarskim świecie Emiratów zdobył status, jakiego nie miał nikt do tej pory. Przed nim drużynę prowadziło kilku szkoleniowców z innych krajów, między innymi Anglik Don Revie, Irańczyk Heshmatollah Moharejani czy wspomniany Parreira. Oni również wykonywali pracę u podstaw w ZEA, ale w odróżnieniu od nich Zagallo osiągnął sukces na miarę światową. Awans na mistrzostwa świata był czymś znacznie więcej niż udziałem w Pucharze Azji czy trzecim miejscem w Pucharze Zatoki Arabskiej.

Choć Zagallo był noszony na rękach w Emiratach, przed mundialem we Włoszech zrezygnował z posady i wrócił do Brazylii. Szejkowie musieli szukać zastępstwa. Postawili na Parreirę, którego wprawdzie niecałe dwa lata wcześniej zwolnili z funkcji selekcjonera ZEA, ale z którym pozostali w dobrych stosunkach. Trener zresztą znał tamtejszych piłkarzy, co było jego dużym atutem.

“Skąd się wzięła ta drużyna?”

Synowie Zayeda (Szejk Zayed bin Sultan Al Nahyan jest uważany za założyciela Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Ojca Narodu) trafili do bardzo silnej grupy D wraz z RFN, Jugosławią oraz Kolumbią.

Drużyna Parreiry, złożona z półamatorów, jak można było się spodziewać, nie dała rady przeciwstawić się silnym ekipom z Europy i Ameryki Południowej. Zaczęli od porażki 0:2 z Kolumbią w Bolonii, następnie na San Siro zostali rozbici 1:5 przez RFN, a na koniec, także w Bolonii, ulegli Jugosławii 1:4.

Zero punktów i bilans bramek 2:11 mówił sam za siebie. Mimo to drużyna z Półwyspu Arabskiego mogła wracać do domu z podniesioną głową. W końcu strzeliła dwa gole czołowym zespołom świata.

– Przed 1990 rokiem nikt nie słyszał o Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale awans do mistrzostw świata sprawił, że wszyscy zaczęli mówić o naszym kraju i pytać: “skąd się wzięła ta drużyna?” – opowiadał w wywiadzie dla footynions.com ówczesny kapitan reprezentacji ZEA Abdulrahman Mohamed.

Życzenie księcia

Piłkarze Arabii Saudyjskiej, największego powierzchniowo i najsilniejszego kraju na Półwyspie Arabskim, po raz pierwszy spróbowali zakwalifikować się do mistrzostw świata rozgrywanych w 1978 w Argentynie. Nie udała im się ta sztuka. Trzy kolejne podejścia również zakończyły się fiaskiem. A podkreślmy, że w tym czasie na mundial dostały się: malutki Kuwejt, biedny i targany wojną Irak czy półamatorzy z ZEA. Brak awansu był tym bardziej bolesny, że przecież Saudyjczycy, tak jak ich sąsiedzi, zatrudniali na stanowisku selekcjonera fachowców. Pracowali tam chociażby Bill McGarry (wcześniej menedżer Ipswich i Wolverhampton) oraz Parreira i Zagallo. Co więcej, przemawiały za nimi sukcesy: dwa zwycięstwa w Pucharze Azji oraz wygrana w mistrzostwach świata U-16 w 1989 roku (Saudyjczycy są podejrzewani o to, że ich reprezentację tworzyli wówczas starsi piłkarze).

Satysfakcjonujący rezultat Saudyjczykom przyniosły dopiero eliminacje do MŚ 1994. Zakończyli je na pierwszym miejscu wśród azjatyckich drużyn, a po drodze nie ponieśli żadnej porażki.

W trakcie decydującej części kwalifikacji na drodze Arabii Saudyjskiej nie brakowało jednak turbulencji. W przedostatniej kolejce Zielone Sokoły mierzyły się z Irakiem. W 69. minucie spotkania doszło do dziwnej sytuacji – José Cândido, brazylijski selekcjoner Saudyjczyków, zdjął z boiska bramkarza Mohammeda Al-Deayeę, mimo że ten nie był kontuzjowany. Co więcej, jedyny gol, którego strzelili mu Irakijczycy, nie obciążał jego konta.

Po spotkaniu Cândido złożył wymówienie. Okazało się, że w trakcie meczu jeden z saudyjskich książąt nakazał mu ściągnąć z murawy Al-Deayeę. Selekcjoner ostatecznie zrobił to, choć wbrew swojej woli.

Kilka dni później Saudyjczyków w meczu z Iranem prowadził już Mohammed Al-Kharashi. Jego zespół wygrał 4:3, pieczętując tym zwycięstwem historyczny awans na mundial, ale on sam nie zachował stanowiska.

Szejkowie wkrótce powierzyli prowadzenie reprezentacji dobrze w Polsce znanemu Holendrowi Leo Beenhakkerowi. Trener stracił pracę po czterech meczach towarzyskich, w których jego zespół zanotował zwycięstwo, dwa remisy i porażkę. Następny w kolejce był Argentyńczyk Jorge Solari (ojciec Santiago, byłego gracza m.in. Realu i Interu). Rodak Maradony pierwsze zwycięstwo odniósł dopiero w czwartym meczu (wcześniej uległ m.in. Polsce) i to przeciw niezbyt mocnej Islandii. Potem dostał lanie od Grecji 1:5 i nie dał rady Boliwii. Do mundialu jednak dotrwał. I to on kierował Saudyjczykami podczas turnieju w USA.

Amerykański sen Saudyjczyków

Los skojarzył w grupie Arabię Saudyjską z Holandią, Belgią i Marokiem. Zważywszy na to, że aż trzy drużyny mogły awansować do następnej fazy, Zielone Sokoły wcale nie stały na straconej pozycji. Że nie zamierzają być w kraju Wuja Sama statystami, pokazali już w pierwszym meczu rozegranym na RFK Stadium w Waszyngtonie. Z Holendrami wprawdzie przegrali 1:2, ale taki wynik ujmy im nie przyniósł. Drugie spotkanie w wykonaniu podopiecznych Solariego było bardziej udane. Saudyjczycy w East Rutherford pokonali 2:1 Maroko. A prawdziwy popis dali w ostatnim pojedynku grupowym przeciw Belgii, który także odbył się w stolicy USA. Michel Preud’homme, Marc Wilmots czy Enzo Scifo byli bezradni wobec dobrze zorganizowanych Saudyjczyków. Azjaci zwyciężyli 1:0 po wspaniałym golu Saeeda Al-Owairana. – To był najważniejszy gol, jaki strzeliłem w życiu – powiedział Al-Owairan. – Zdobyłem go dla każdego Saudyjczyka na świecie, dla każdego Araba.

On this day in 1994, Saeed Al-Owairan did this… pic.twitter.com/et0Ntd9L8O — 90s Football (@90sfootball) June 29, 2021

Na arabski zespół w 1/8 finału czekali Szwedzi. By go rozegrać, Saudyjczycy musieli polecieć do Dallas. Na tamtejszym Cotton Bowl w nieznośnym upale 3 lipca 1994 roku podjęli zespół Trzech Koron. Tego dnia doświadczenie i wyrachowanie Skandynawów wzięło górę nad pasją i zaangażowaniem Zielonych Sokołów. Najpierw Al-Deayeę pokonał Martin Dahlin, potem Kenneth Andersson. Na pięć minut przed końcem kontaktowego gola dla Arabii zdobył Fahad Al-Ghesheyan. Wtedy nadzieja na dogrywkę odżyła w sercach poddanych króla Fahda. Chwilę później odebrał ją im jednak Andersson, który ustalił wynik spotkania na 1:3. Al-Owairan i jego koledzy musieli pakować walizki i wracać do domów.

W ojczyźnie na pogromców Belgii czekały zaszczyty. Zwłaszcza na Al-Owairana. Król ofiarował mu luksusowego Rolls-Royce’a. Do zawodnika w kraju przylgnął dumny przydomek “Arabski Maradona”. Został także Piłkarzem Roku 1994 w Azji.

Dwa lata po pamiętnym wyczynie w USA wizerunek Al-Owairana został jednak bardzo nadszarpnięty. Saudyjska policja przyłapała go bowiem na piciu alkoholu w towarzystwie kobiety podczas Ramadanu. W bardzo surowym prawie obowiązującym w Arabii Saudyjskiej to poważny występek, dlatego zawodnik trafił do więzienia na pół roku. Po wyjściu na wolność wrócił do piłki. Profesjonalną karierę zakończył w 2001 roku.

Dla Saudyjczyków ten pierwszy występ w MŚ jest jak dotąd tym najlepszym. Od tamtej pory grali na mundialu jeszcze czterokrotnie (zabrakło ich w RPA i w Brazylii). Rozegrali 12 spotkań, z czego tylko jedno wygrali (w 2018 przeciw Egiptowi). Pamiętne są zwłaszcza ich wysokie porażki z faworytami: 0:4 z Francją w 1998, 0:8 z Niemcami w 2002 i 0:5 z Rosją w 2018.

Innych drużyn z Półwyspu Arabskiego od 1990 roku na mundialu nie było nam dane obserwować. Sztuka awansu od czasów imprezy w USA udawała się jedynie Saudyjczykom. Dopiero na przyszłorocznych mistrzostwach zobaczymy w akcji gospodarzy turnieju Katarczyków.

Czytaj także: Ostatni taniec katarskiego projektu o nazwie PSG?