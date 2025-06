Reprezentacja Włoch wygląda na to, że już niebawem zacznie nową erę. Konkretne wiadomości na temat Azzurrich i wyboru nowego selekcjonera przekazał Sport Mediaset.

Gennaro Gattuso przejmie stery nad reprezentacją Włoch

Reprezentacja Włoch ma zamiar zrobić wszystko, co w jej mocy, aby uniknąć sytuacji, gdy finalnie nie awansuje na mistrzostwa świata w Ameryce Północnej w przyszłym roku. Tym samym zapadła decyzja, że drużyną nie będzie dalej dowodził Luciano Spalletti. Kto będzie jego następcą? Konkretne informacje przekazał Sport Mediaset.

Źródło przekazało, że stery nad czterokrotnymi mistrzami świata przejmie Gennaro Gattuso. 47-latek ma parafować z Włoską Federacją Piłkarską kontrakt na rok opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Umowa ma zostać przedłużona, jeśli Azzurri wywalczą awans na mundial.

Sport Mediaset jednocześnie przekazał wieści, kto ma znaleźć się w sztabie szkoleniowym reprezentacji Włoch. Wygląda na to, że będą to Leonardo Bonucci i Andrea Barzagli. Szczególnie druga postać budzi zainteresowanie, bo jeszcze niedawno wydawało się, że były obrońca dołączy do teamu Igora Tudora w Juventusie.

Gattuso to szkoleniowiec, który ostatnio prowadził Hajduk Split. W klubie z Chorwacji pracował od lipca 2024 do czerwca 2025. Wcześniej był odpowiedzialny za wyniki w takich ekipach jak: Olympoque Marsylia, Valencia czy SSC Napoli oraz AC Milan.

Włosi w grupie I eliminacji do mistrzostw śwata plasują się obecnie na trzecim miejscu za Norwegią i Izraelem. Po dwóch meczach mają na swoim koncie trzy oczka, tracą do lidera dziewięć punktów. Skandynawowie mają jednak cztery spotkania na koncie.

