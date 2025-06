fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Szokujący telefon, nagły komunikat. Lewandowski komentuje decyzję Probierza

Robert Lewandowski w niedzielę otrzymał wiadomość związaną ze zmianą kapitana reprezentacji Polski. Doświadczony napastnik stracił ją na rzecz Piotra Zielińskiego. Po decyzji selekcjonera i komunikacie w mediach społecznościowych Lewandowski zdecydował, że tak długo, jak Michał Probierz będzie szefem kadry, to nie będzie grał w drużynie narodowej. Zawodnik wypowiedział się na ten temat w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

– Dostałem z zaskoczenia telefon od trenera Michała Probierza z informacją, że podjął decyzję o odebraniu mi opaski. W ogóle nie byłem na to przygotowany, usypiałem dzieci. Rozmowa trwała kilka minut. Nawet nie miałem czasu poinformować rodziny czy porozmawiać z kimkolwiek o tym, co się wydarzyło, bo po kilku chwilach ukazał się komunikat na stronie PZPN-u. Sposób, w jaki zostało mi to zakomunikowane, naprawdę jest dla mnie zaskakujący – przekazał Lewandowski w rozmowie z Dariuszem Faronem.

Doświadczony zawodnik przekazał w każdym razie, że nie jest typem człowieka, który się obraża. Chociaż dał do zrozumienia, że pewnych rzeczy nie da się szybko zapomnieć.

– Nie jestem człowiekiem, który się obraża, a potem długo chowa urazę. W piłce nożnej zaufanie jest bardzo ważnym czynnikiem. Jeśli chce się osiągnąć sukces, trzeba ciągnąć wózek w tym samym kierunku. Czasami można się z kimś nie zgadzać i to jest normalne. Natomiast wydarzyły się rzeczy, o których trudno będzie zapomnieć – rzekł 37-latek cytowany przez WP SportoweFakty.

Reprezentacja Polski już we wtorek wieczorem rozegra kolejne spotkanie w eliminacjach do mistrzostw świata. Zmierzy się w Helsinkach z Finlandią.

