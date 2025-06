Robert Lewandowski wygląda na to, że może mieć decydujące zdanie w sprawie przyszłości Michała Probierza na stanowisku selekcjonera. Meczyki skontaktowały się z otoczeniem piłkarza.

fot. Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Wachowski, Robert Lewandowski i Cezary Kulesza

Robert Lewandowski raczej z jasnym stanowiskiem ws. Michała Probierza

Robert Lewandowski, mimo że nie wziął udziału w czerwcowym zgrupowaniu reprezentacji Polski, to jednak był na ustach mediów i kibiców Biało-czerwonych. Wpływ na taki stan rzeczy miała sytuacja z odebraniem zawodnikowi opaski kapitańskiej przez selekcjonera i wręczenie jej Piotrowi Zielińskiemu. To przyczyniło się do tego, że relacje między Lewandowskim a doświadczonym szkoleniowcem uległy znacznemu pogorszeniu. Nie brakuje pytań, czy konflikt zawodnika z Michałem Probierzem da się załagodzić. W rozmowie z Meczykami na ten temat wypowiedział się Tomasz Zawiślak, czyli przyjaciel i doradca zawodnika FC Barcelony.

– W tej sytuacji nie ma potrzeby mediatora. Michał Probierz swoim postępowaniem przy okazji zabrania opaski oraz w późniejszych wystąpieniach nie wykazał się żadną refleksją, która mogła pomóc rozwiązać sytuację – mówił Zawiślak cytowany przez popularny serwis piłkarski.

Zobacz WIDEO: Robert Lewandowski między młotem a kowadłem

– Nie rozmawiałem jeszcze z Robertem, jest jak wiadomo zajęty innymi sprawami. Ja będę mu doradzał, że z osobami które postępują w ten sposób nie prowadzi się żadnego dialogu. Polska piłka potrzebuje zmian z Robertem Lewandowskim lub bez niego – dodała prawa ręka Lewandowskiego

Tymczasem dziennikarz Mateusz Ligęza z Radia Zet dał do zrozumienia, że ostateczną decyzję w sprawie losu Probierza ma zostać podjęta w ciągu kilku dni. Na tę chwilę nie ma zmiany selekcjonera. Chociaż niewykluczone, że to się wkrótce zmieni.

Zobacz także: Lewandowski może mieć ostatnie słowo? Gra o stanowisko trwa