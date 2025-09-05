Holendrzy krytykowani. Ta dwójka zawiodła w meczu z Polską

Reprezentacja Holandii zremisowała z Polską w eliminacjach MŚ 2026. Według Pierre’a van Hooijdonka zawiedli Xavi Simons i Memphis Depay, a jedynym pozytywem w ataku był Cody Gakpo.

Parallax Pictures / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Holandii

Simons i Depay pod ostrzałem mediów i kibiców

Holandia pod wodzą Ronalda Koemana nie zdołała pokonać Polski. Oranje miało przewagę, ale w ofensywie zabrakło jakości. W wyjściowej jedenastce w ataku zagrali Xavi Simons, Memphis Depay i Cody Gakpo. Dwaj pierwsi zostali zmienieni w końcówce przez Donyella Malena i Wouta Weghorsta.

Były reprezentant Holandii Pierre van Hooijdonk skomentował grę ofensywy w studiu „NOS”. – Xaviego Simonsa widzieliśmy zdecydowanie za mało. Memphis też miał problemy. Z naszych napastników tylko Gakpo utrzymał poziom – stwierdził.

Van Hooijdonk pochwalił natomiast Denzela Dumfriesa, który jego zdaniem ponownie był najlepszym graczem zespołu. Były piłkarz uważa jednak, że remis nie jest sprawiedliwy. – Polska grała bardzo zwartą defensywą i miała kilka groźnych sytuacji w pierwszej połowie. Po przerwie Oranje dobrze to skorygowało. Rywale nie byli już tak niebezpieczni. Ale jeden piękny gol zmienił wynik. Remis nie był zasłużony – dodał ekspert.

Krytyka Simonsa i Depaya nie ogranicza się tylko do opinii byłego napastnika. Na platformie „X” wielu kibiców wzywa, by Koeman zrezygnował z tej dwójki w kolejnym meczu z Litwą, o czym wspomina serwis „soccernews.nl”. Internauci piszą, że trudno zrozumieć, dlaczego selekcjoner wciąż na nich stawia, skoro to najsłabsze ogniwa ataku.

Holenderscy fani mają coraz większe oczekiwania wobec drużyny, a rywalizacja o miejsce w składzie staje się coraz ostrzejsza. Koeman będzie musiał zdecydować, czy w niedzielę postawi na zmiany, czy ponownie zaufa dotychczasowym liderom ofensywy.

