Urban zrezygnował z młodego talentu. Yamal pokazuje, jak łatwo się pomylić

09:36, 8. października 2025
Mateusz Bednarski
Jan Urban ogłosił listę powołań na październikowe zgrupowanie reprezentacji Polski, na której zabrakło 17-letniego Oskara Pietuszewskiego. Decyzja selekcjonera wywołała sporo komentarzy, a głos zabrał m.in. Wojciech Kowalczyk.

Jan Urban
Brak Pietuszewskiego w kadrze. Komentarz Kowalczyka poruszył kibiców

Reprezentacja Polski rozpoczęła zgrupowanie przed meczami z Nową Zelandią i Litwą. Wśród powołanych zawodników zabrakło jednego z najbardziej utalentowanych piłkarzy młodego pokolenia – Oskara Pietuszewskiego z Jagiellonii Białystok. 17-letni skrzydłowy w ostatnich tygodniach imponował formą zarówno w Ekstraklasie, jak i w europejskich pucharach, jednak selekcjoner Jan Urban uznał, że jego czas w kadrze narodowej jeszcze nie nadszedł.

– Podziwiam Pietuszewskiego. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony jego postawą zarówno w lidze, jak i europejskich pucharach. Moim zdaniem to nie jest ten moment, dlatego nie został powołany, ale on ze swojej strony robi wszystko, aby powołanym zostać – powiedział Urban podczas konferencji prasowej.

Decyzja selekcjonera spotkała się z szerokim odzewem w mediach społecznościowych. Jeden z najgłośniejszych komentarzy należał do byłego reprezentanta Polski, Wojciecha Kowalczyka. Napisał on na platformie X: – Jan Urban nie powołał Oskara Pietuszewskiego, twierdząc że młody ma czas. Całe szczęście, że tak samo nie pomyślał Luis de la Fuente w przypadku Yamala, bo by nic nie wygrał.

Wpis Kowalczyka natychmiast wywołał lawinę komentarzy. Jednak w ogólnej opinii kibiców i ekspertów uważa się, że młody zawodnik już teraz powinien otrzymać swoją szansę. 17-latek już na poziomie Ekstraklasy, na tle starszych i doświadczonych kolegów, jest wyróżniającą się postacią.

