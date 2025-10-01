Urban zaskoczy! Powrót bramkarza do reprezentacji Polski

Jan Urban wkrótce roześle powołania do reprezentacji Polski. W kadrze ma się znaleźć miejsce dla Radosława Majeckiego kosztem Bartłomieja Drągowskiego, o czym poinformował Maciej Kaliszuk z "Przeglądu Sportowego Onet".

Maciej Rogowski/ Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Radosław Majecki wróci do reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski już za nieco ponad tydzień rozegra swój pierwszy mecz podczas październikowego zgrupowania reprezentacji narodowych. Naszym rywalem przed własną publicznością w Chorzowie będzie zespół Nowej Zelandii. Będzie to jednak towarzyskie starcie, w którym z pewnością będzie kilka eksperymentów. Kilka dni później jednak zmierzymy się z Litwą już w ramach eliminacji do mundialu w 2026 roku.

Niemniej można spodziewać się, że na to zgrupowanie reprezentacji przyjedzie kilku kadrowiczów, którzy albo będą wracać do zespołu po jakimś czasie przerwy, albo będą debiutować. W tym kontekście padało chociażby nazwisko Oskara Pietuszewskiego. Teraz jednak według informacji przekazanych przez Macieja Kaliszuka z „Przeglądu Sportowego Onet”, powrót do narodowego zespołu ma zanotować Radosław Majecki.

Bramkarz francuskiego Stade Brestois ma zostać powołany w miejsce zmagającego się z urazem Bartłomieja Drągowskiego. W obecnym sezonie 25-latek na koncie ma cztery mecze oraz dwa czyste konta. Łącznie na poziomie tamtejszej ekstraklasy do tej pory wystąpił w 32 meczach. W kadrze ma jeden mecz – z San Marino w 2021 roku.

