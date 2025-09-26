Urban powoła debiutanta?! Takiego piłkarz nie było od ponad 60 lat

Jan Urban za tydzień w piątek ogłosi powołania na październikowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Wśród zawodników powołanych może znaleźć się Oskar Pietuszewski - informuje Przegląd Sportowy Onet.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Oskar Pietuszewski ma dostać powołanie do reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski rozegra w październiku dwa mecze. Tylko jeden z nich będzie o stawkę. W ramach eliminacji Mistrzostw Świata 2026 zmierzymy się na wyjeździe z Litwą. Spotkanie odbędzie się w niedzielę (12 października) na stadionie w Kownie. Kilka dni wcześniej, a dokładnie (9 października) Biało-Czerwoni zagrają towarzysko z Nową Zelandią na Superauto.pl Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Mecz towarzyski może być okazją, aby przetestować kilku nowych zawodników. Jan Urban powołania na najbliższe zgrupowanie ogłosi w piątek (3 października). Wśród powołanych ma znaleźć się absolutny debiutant, o czym donosi Przegląd Sportowy Onet.

Z informacji, które podał Dariusz Dobek, wynika, że pod uwagę brany jest Oskar Pietuszewski. Na co dzień 17-latek gra w Ekstraklasie, gdzie zakłada koszulkę Jagiellonii Białystok. W Dumie Podlasia rozegrał już 37 spotkań, zdobywając dwie bramki i notując dwie asysty.

We wrześniu Pietuszewski zadebiutował w reprezentacji Polski do lat 21. W obu spotkaniach z Macedonią i Armenią wszedł na murawę z ławki rezerwowych. Z nim na boisku gra zespołu wyglądała dużo lepiej, a sam piłkarz zdobył trzy gole i zaliczył asystę.

MVP wrześniowego zgrupowania reprezentacji Polski U21 – Oskar Pietuszewski. 3 gole i asysta, ale najważniejsze, że wnosi do gry niesamowitą energię #ARMPOL — Wojciech Mazurek (@mazurek_w) September 9, 2025

Jeśli faktycznie Pietuszewski otrzyma powołanie do seniorskiej reprezentacji Polski, będzie to niecodzienne wydarzenie. Ostatni raz tak młody piłkarz wystąpił w kadrze ponad 60 lat temu. Najmłodszym zawodnikiem, który zagrał z orzełkiem na piersi jest Włodzimierz Lubański (16 lat i 188 dni). Jak wyliczył Przegląd Sportowy, jeśli Pietuszewski zadebiutuje w starciu z Nową Zelandią, stanie się 2. najmłodszym piłkarzem w historii reprezentacji Polski (17 lat i 142 dni).