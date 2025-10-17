Jan Urban w rozmowie z PAP powiedział, że wcześniej czy później Oskar Pietuszewski pojawi się w reprezentacji Polski. Selekcjoner zapewnił, że nie chce wyrywać zawodnika na jeden tylko mecz.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Pietuszewski dostanie powołanie do kadry?!

Reprezentacja Polski zakończyła swoje październikowe zgrupowanie z dobrym bilansem. W dwóch meczach udało nam się zdobyć komplet punktów i do tego zachować czyste konto. Szczególnie rywalizacja z reprezentacją Litwy była dla nas bardzo istotna, bowiem miała spory wpływ na układ tabeli. Po tym starciu niemal jesteśmy już pewni gry w barażach o udział w mistrzostwach świata 2026.

Niemniej przy okazji tych spotkań oraz samego zgrupowania Biało-Czerwonych sporo mówiło się o braku powołania dla Oskara Pietuszewskiego. Gwiazdor Jagiellonii Białystok bardzo dobrze radzi sobie nie tylko w zespole klubowym, ale i w reprezentacji do lat 21. Dlatego też wielu domaga się jego powołania do seniorskiej kadry. Jan Urban w rozmowie z Polską Agencją Prasową powiedział, że do tego dojdzie i to raczej szybciej, niż później.

– Nie ulega żadnej wątpliwości, że np. forma takiego młodego Pietuszewskiego wskazuje na to, iż on wcześniej czy później, a raczej wcześniej, będzie w pierwszej reprezentacji, jeśli taką dyspozycję utrzyma. Jednak na dzisiaj, tak mi się wydaje, nie ma żadnego problemu, również dla rozwoju tego zawodnika, że gra w U-21. To naprawdę wpływa na niego bardzo mobilizująco. A ja nie chciałbym porywać z tego środowiska tak szybko i wziąć go np. na jedno zgrupowanie, a na drugim, żeby już go nie było. Jeśli taki zawodnik przychodzi do reprezentacji, to chciałbym, żeby na stałe – powiedział Jan Urban w rozmowie z PAP.

