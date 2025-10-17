Lewandowski na celowniku dwóch gigantów! To byłaby bomba

Robert Lewandowski znalazł się na celowniku Atletico Madryt oraz Juventusu Turyn, jeśli latem odejdzie z Barcelony. Polak zanotowałby więc kolejny wielki klub w swojej karierze, o czym donosi dziennik "Sport".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski zamieni Barcelonę na Juventus lub Atletico?!

Barcelona szuka już nowego napastnika. Wszyscy w klubie zdają sobie bowiem sprawę, że przyszłość Roberta Lewandowskiego w klubie ze stolicy Katalonii nie jest pewna i raczej należy nastawiać się na jego odejście. 37-letni napastnik ma ważną umowę tylko do końca obecnej kampanii i ze względu na wiek, być może słabnącą formę oraz coraz większe problemy zdrowotne, raczej nie będzie ona przedłużona.

W gronie kandydatów do zastąpienia kapitana reprezentacji Polski w Barcelonie jest kilka sporych nazwisk, ale równie ciekawe jest to, gdzie może trafić sam zawodnik. Według informacji przekazanych przez kataloński dziennik „Sport”, Robert Lewandowski znalazł się na celowniku Atletico Madryt oraz Juventusu Turyn. Wcześniej media informowały o zainteresowaniu AC Milanu oraz klubów z Arabii Saudyjskiej. To powoduje, że Polak raczej nadal będzie grał na najwyższym poziomie.

Robert Lewandowski do tej pory w tym sezonie rozegrał w sumie dziewięć spotkań, w których zdobył cztery gole. Większość czasu na początku kampanii spędził jednak na powrocie do zdrowia po kontuzji, a teraz znów musi zmierzyć się z kolejnym urazem. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 10 milionów euro.

