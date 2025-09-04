Urban skreślił dwóch piłkarzy. Oni nie zagrają z Holandią

10:04, 4. września 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  uefa.com

Jan Urban musiał wysłać dwóch zawodników na trybuny w najbliższym spotkaniu. W kadrze na mecz z Holandią nie znalazł się Bartosz Mrozek i Krzysztof Piątek. Jest za to Robert Lewandowski.

Jan Urban
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Bartosz Mrozek i Krzysztof Piątek poza kadrą na mecz z Holandią

Reprezentacja Polski w czwartek wieczorem rozegra pierwsze spotkanie za kadencji nowego selekcjonera. Jan Urban, który przejął stery w kadrze po Michale Probierzu, musiał skreślić dwóch zawodników z kadry meczowej. Według informacji z oficjalnej strony UEFA mecz z Holandią z wysokości trybun obejrzą Bartosz Mrozek i Krzysztof Piątek. Początek rywalizacji w Rotterdamie o godzinie 20:45.

W mediach od środy pojawia się skład, jakim Polska ma rozpocząć mecz z Holandią. Wszystko wskazuje na to, że Jan Urban ma tylko jedną niewiadomą, a jest nią obsada bramki. Do ostatnich minut nie będzie wiadomo, czy zagra Łukasz Skorupski, czy Kamil Grabara.

Na ten moment Biało-Czerwoni zajmują 3. miejsce w grupie z dorobkiem sześciu punktów. Tyle samo ma Holandia, która rozegrała o jedno spotkanie mniej. Liderem grupy G z dorobkiem siedmiu punktów jest Finlandia, z którą zagramy w niedzielę (7 września).

Kadra reprezentacji Polski na mecz z Holandią:

Bramkarze: Skorupski, Grabara, Drągowski

Obrońcy: Cash, Wiśniewski, Kędziora, Bednarek, Kiwior, Ziółkowski, Frankowski

Pomocnicy: Piotrowski, Kapustka, Zieliński, Grosicki, Kamiński, Wszołek, Slisz, Szymański, Zalewski, Pyrka

Napastnicy: Świderski, Lewandowski, Buksa

