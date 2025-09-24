Urban późno ogłosi powołania. Padła konkretna data

Reprezentacja Polski w październiku zmierzy się towarzysko z Nową Zelandią oraz o punkty z Litwą. Jan Urban ogłosi powołania dopiero w piątek (3 października) - informuje Przegląd Sportowy Onet.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

3 października – wtedy Jan Urban ogłosi powołania

Reprezentacja Polski ma za sobą bardzo udane zgrupowanie. We wrześniu w debiucie Jana Urbana sensacyjnie zremisowaliśmy z Holandią (1:1). Kilka dni później na Stadionie Śląskim w Chorzowie pokonaliśmy bez problemu Finlandię (3:1), awansując na 2. miejsce w grupie.

Na kolejne mecze Biało-Czerwonych trzeba poczekać do października. Najpierw polską reprezentację czeka towarzyskie spotkanie z Nową Zelandią (9 października). Następnie zmierzą się o punkty w eliminacjach Mistrzostw Świata 2026 z Litwą (12 października).

Wiadomo już, kiedy Jan Urban ogłosi powołania na najbliższe zgrupowanie. Z informacji Przeglądu Sportowego Onet wynika, że o powołaniach dowiemy się bardzo późno, ponieważ dopiero w piątek (3 października). Selekcjoner poczeka na czwartkowe mecze w Lidze Europy i Lidze Konferencji i dopiero po nich podejmie ostateczną decyzję.

Warto dodać, że Polska podczas zgrupowania będzie stacjonować w Katowicach w hotelu Monopol. Wylot na Litwę planowany jest dzień przed meczem. Oznacza to, że przedmeczowy trening odbędzie się na obiekcie w Kownie. Jest to zmiana w porównaniu do tego, co obserwowaliśmy we wrześniu, gdy trening przed meczem z Holandią odbył się w Polsce.

Na ten moment Polska zajmuje 2. miejsce w grupie z dorobkiem 10 punktów. Tyle samo ma Holandia, lecz Oranje rozegrali jedno spotkanie mniej. Za nami jest z kolei Finlandia, która ma 7 oczek po pięciu rozegranych meczach.