Urban potwierdza uraz reprezentanta Polski. „Straciliśmy go”

Jan Urban w pomeczowej rozmowie z TVP Sport przyznał, że Przemysław Frankowski doznał urazu w starciu z Nową Zelandią. Z wypowiedzi selekcjonera wynika, że zabraknie go w spotkaniu z Litwą.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Przemysław Frankowski kontuzjowany! Nie zagra z Litwą

Reprezentacja Polski, choć zaprezentowała się bardzo przeciętnie, pokonała Nową Zelandię na stadionie w Chorzowie (1:0). Ozdobą meczu był gol, jakim popisał się Piotr Zieliński. Pomocnik Interu Mediolan zdobył fantastyczną bramkę po akcji przeprowadzonej od bramkarza. Niestety, ale nie obyło się bez kontuzji. Z szatni na drugą połowę nie wyszedł Przemysław Frankowski.

Po spotkaniu przed kamerami TVP Sport stanął Jan Urban, który potwierdził uraz zawodnika Rennes. Selekcjoner zdradził, że są małe szanse, aby Frankowski był do jego dyspozycji podczas niedzielnego meczu z Litwą w eliminacjach Mistrzostw Świata 2026.

– Raczej na pewno straciliśmy Przemka na kolejne spotkanie. Natomiast pozostali zawodnicy, to takie stłuczenia typowe w meczu, gdzie ktoś dostanie. Jakiś łokieć był stłuczony, ktoś dostał po żebrach tak jak Janek, tak samo Drągowski. Ale z kontuzji, o których mówimy, że kogoś straciliśmy, to jednak Przemek nie będzie do naszej dyspozycji – powiedział Jan Urban w rozmowie z TVP Sport.

Dziennikarz dopytywał o potencjalne zmiany w składzie na mecz z Litwą. Ku zaskoczeniu Jan Urban zdradził, że skład jest znany od kilku dni. Wszystko wskazuje na to, że na boisku zobaczymy niemalże identyczną jedenastkę jak w meczach z Holandią i Finlandią. Jedyną zmianą będzie lewe wahadło, ponieważ nieobecny jest Nicola Zalewski.

– Skład na Litwę już dawno był ustalony – dodał selekcjoner reprezentacji Polski.

Przypuszczalny skład Polski na mecz z Litwą:

Skorupski – Cash, Wiśniewski, Bednarek, Kiwior – Zieliński, Slisz, Szymański – Skóraś, Lewandowski, Kamiński