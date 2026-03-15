To najlepszy piłkarz Ekstraklasy? „Zdziwiłbym się, gdyby nie dostał powołania”

10:30, 15. marca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus

Bartosz Nowak notuje kolejne świetne występy. Czy to wystarczy do powołania do reprezentacji Polski? Radosław Majdan uważa, że Jan Urban powinien go zabrać na marcowe zgrupowanie.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Bartosz Nowak

Urban już stawiał na piłkarzy z Ekstraklasy. Nowak będzie następny?

Reprezentacja Polski w marcu rozegra baraże o awans na mistrzostwa świata. W półfinale zmierzy się przed własną publicznością z Albanią, a w przypadku zwycięstwa – z wygranym meczu Ukraina – Szwecja. Niebawem Jan Urban powinien ogłosić nazwiska powołanych na zgrupowanie kadry. Kibice domagają się dwóch piłkarzy – Oskara Pietuszewskiego oraz Bartosza Nowaka.

Media uspokajają, że nastoletni skrzydłowy tym razem już zostanie powołany przez selekcjonera. Pod znakiem zapytania stoi natomiast angaż Nowaka, który jest absolutnie czołową gwiazdą Ekstraklasy w obecnym sezonie. To niekwestionowany lider GKS-u Katowice – w 28 meczach uzbierał 12 bramek oraz 12 asyst.

Z pewnością Nowak prezentuje formę, która zasługuje na grę dla Biało-Czerwonych. Urban w trakcie swojej pracy na stanowisku selekcjonera powoływał już piłkarzy z Ekstraklasy.

– Jestem ciekawy bardzo jak trener Urban do tego podejdzie. Kadencja Jana Urbana trochę dała nadzieję piłkarzom w Ekstraklasie, że hasło „w reprezentacji grają najlepsi” zadziała. Skoro Bartosz Kapustka był w reprezentacji, Paweł Wszołek, Kamil Grosicki… dzisiaj najlepszym, jednym z najlepszych piłkarzy w lidze jest Bartosz Nowak, zdziwiłbym się, gdyby nie dostał powołania – analizował Radosław Majdan w programie na CANAL+ Sport.