Polska umacnia się na drugim miejscu
Reprezentacja Polski w niedzielny wieczór ograła Litwę na wyjeździe 2-0. W pierwszej połowie wynik rywalizacji otworzył Sebastian Szymański, który uderzeniem bezpośrednio z rzutu różnego pokonał bramkarza gospodarzy. Po zmianie stron wynik podwyższył Robert Lewandowski, wykorzystując precyzyjne dośrodkowanie Szymańskiego. Litwini byli w tym spotkaniu ambitni i dążyli do pokonania Łukasza Skorupskiego, ale brakowało im precyzji oraz piłkarskiej jakości. Biało-Czerwoni z kolei nie zachwycili, ale dopisali do dorobku kolejną wygraną i umocnili się na drugiej lokacie.
Tego samego dnia Holandia rozbiła Finlandię 4-0, zatem w dalszym ciągu tylko Polska była w stanie ją zatrzymać. Porażka Finlandii znacząco komplikuje jej walkę o drugie miejsce, zaś Biało-Czerwoni są o krok od zapewnienia sobie udziału w barażach.
Eliminacje Mistrzostw Świata 2026: tabela grupy G
Wyniki niedzielnych meczów el. Mistrzostw Świata 2026
Holandia – Finlandia 4:0
Litwa – Polska 0:2
|Pozycja
|Drużyna
|Punkty
|Bilans bramkowy
|1.
|Holandia
|16
|22:3
|2.
|Polska
|13
|10:4
|3.
|Finlandia
|10
|8:13
|4.
|Litwa
|3
|6:11
|5.
|Malta
|2
|1:16