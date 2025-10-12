Reprezentacja Polski w niedzielę rywalizowała z Litwą, a Holandia z Finlandią. Oto sytuacja "polskiej grupy" w el. MŚ 2026.

fot. Sipa US Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

Polska umacnia się na drugim miejscu

Reprezentacja Polski w niedzielny wieczór ograła Litwę na wyjeździe 2-0. W pierwszej połowie wynik rywalizacji otworzył Sebastian Szymański, który uderzeniem bezpośrednio z rzutu różnego pokonał bramkarza gospodarzy. Po zmianie stron wynik podwyższył Robert Lewandowski, wykorzystując precyzyjne dośrodkowanie Szymańskiego. Litwini byli w tym spotkaniu ambitni i dążyli do pokonania Łukasza Skorupskiego, ale brakowało im precyzji oraz piłkarskiej jakości. Biało-Czerwoni z kolei nie zachwycili, ale dopisali do dorobku kolejną wygraną i umocnili się na drugiej lokacie.

Tego samego dnia Holandia rozbiła Finlandię 4-0, zatem w dalszym ciągu tylko Polska była w stanie ją zatrzymać. Porażka Finlandii znacząco komplikuje jej walkę o drugie miejsce, zaś Biało-Czerwoni są o krok od zapewnienia sobie udziału w barażach.

Eliminacje Mistrzostw Świata 2026: tabela grupy G

Wyniki niedzielnych meczów el. Mistrzostw Świata 2026

Holandia – Finlandia 4:0

Litwa – Polska 0:2