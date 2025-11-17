Tabela końcowa „polskiej” grupy w eliminacjach do mistrzostw świata 2026

22:26, 17. listopada 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Reprezentacja Polski zakończyła grupę G eliminacji Mistrzostw Świata 2026 na 2. miejscu. Bezpośredni awans wywalczyła Holandia. Tak prezentuje się ostateczny układ "polskiej" grupy w walce o mundial.

Reprezentanci Polski
Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Reprezentanci Polski

Tabela „polskiej” grupy eliminacji Mistrzostw Świata 2026

Reprezentacja Polski zakończyła pierwszy etap eliminacji Mistrzostw Świata 2026. Podopieczni Jana Urbana zajęli 2. miejsce w grupie, ustępując tylko Holandii, z którą dwukrotnie zremisowali (1:1). Oranje wyprzedzili nas jedynie o trzy punkty, na co wpływ miała niespodziewana porażka w czerwcu z reprezentacją Finlandii (1:2). O awans na mundial zagramy więc w marcowych barażach.

Na zakończenie 8. kolejki odbyły się dwa mecze: Malta podejmowała u siebie Polskę, a Holandia rywalizowała w Amsterdamie z Litwą. Biało-Czerwoni w zmienionym składzie mieli ogromne problemy z niżej notowanym rywalem. Po dziewięćdziesięciominutowym horrorze ostatecznie udało się wygrać (3:2). Decydującego gola zdobył Piotr Zieliński. Natomiast zwycięzca grupy G, czyli Holandia pewnie pokonała Litwę (4:0). Wiadomo już, że w turnieju, który odbędzie się w Ameryce Północnej, nie zagra Finlandia, Malta i Litwa.

MiejsceDrużynaLiczba punktówBilans bramek
1.Holandia2027:4
2.Polska1714:7
3.Finlandia108:14
4.Malta54:18
5.Litwa36:15

Holandia zagwarantowała sobie bezpośredni awans na Mistrzostwa Świata 2026. Będzie to dla nich 12. występ na turnieju tej rangi. Reprezentacja Polski o bilet na mundial musi walczyć w barażach, które odbędą się w marcu. Przeciwnika w półfinale i ew. finale poznamy w czwartek (20 listopada). Wtedy w Zurychu odbędzie się losowanie baraży Mistrzostw Świata 2026.

