Reprezentacja Portugalii wróciła na zwycięską ścieżkę i jest o krok od awansu do fazy pucharowej. Przed ostatnią kolejką grupy K wciąż jednak nie wszystko zostało rozstrzygnięte.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Reprezentacja Portugalii wróciła na zwycięską ścieżkę. Kolumbia liderem grupy K

Reprezentacja Portugalii po dwóch kolejkach fazy grupowej MŚ 2026 znajduje się na dobrej drodze do awansu do fazy pucharowej. Drużyna Roberto Martineza ma na swoim koncie cztery punkty i zajmuje drugie miejsce w tabeli grupy K. Liderem stawki pozostaje natomiast reprezentacja Kolumbii, która jako jedyna może pochwalić się kompletem sześciu oczek.

Za prowadzącym duetem plasuje się DR Konga. Afrykański zespół rozpoczął turniej od remisu z Portugalią (1:1), lecz w drugim spotkaniu przegrał z Kolumbią (0:1). Mimo to Kongijczycy wciąż zachowują szanse na awans. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja Uzbekistanu. Debiutanci na mundialu przegrali oba dotychczasowe mecze, w tym starcie z Portugalią i stracili już możliwość wywalczenia miejsca w fazie pucharowej.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Trzecia kolejka wszystko wyjaśni

Najwięcej spokoju przed ostatnią serią spotkań mają Kolumbijczycy, którzy dzięki dwóm zwycięstwom zapewnili sobie już udział w fazie pucharowej. W bezpośrednim meczu z Portugalią zagrają jednak o utrzymanie pierwszej pozycji w grupie K.

Portugalczycy również są blisko realizacji celu, ale wciąż potrzebują korzystnego wyniku, aby przypieczętować awans bez oglądania się na pozostałe rozstrzygnięcia. Z kolei DR Konga stanie przed szansą na poprawienie swojego dorobku punktowego w rywalizacji z Uzbekistanem i zachowanie nadziei na dalszą grę w turnieju.

Tabela grupy K

Drużyna Z-R-P Bramki Punkty 1. Kolumbia 2-0-0 4:1 6 2. Portugalia 1-1-0 6:1 4 3. DR Konga 0-1-1 1:2 1 4. Uzbekistan 0-0-2 1:8 0

Terminarz 3. kolejki grupy L MŚ 2026

Ostatnia seria spotkań w grupie K zapowiada się niezwykle interesująco. Największe emocje powinno przynieść starcie Kolumbii z Portugalią, które może przesądzić o końcowym układzie czołówki tabeli. Równolegle DR Konga zmierzy się z Uzbekistanem.