Za nami 2. kolejka fazy grupowej mundialu. Sprawdź sytuację w tabelach

Druga kolejka fazy grupowej mistrzostw świata 2026 dobiegła już końca. W tym momencie siedem reprezentacji ma zapewniony awans do play-offów, a pięć drużyn pożegnało się z mundialem. Sprawdź aktualną sytuację w tabelach.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

MŚ 2026. Kto pewny awansu, a które zespoły już odpadły?

Druga kolejka fazy grupowej mistrzostw świata 2026 dobiegła końca, a sytuacja w wielu grupach staje się coraz bardziej klarowna. Przed trzecią serią spotkań pewnych awansu do 1/16 finału jest już siedem reprezentacji. W fazie pucharowej na pewno zagrają Meksyk, Stany Zjednoczone, Niemcy, Argentyna, Francja, Norwegia oraz Kolumbia. Współgospodarze mundialu, zespoły zaliczane do grona głównych faworytów oraz wysoko notowane reprezentacje jak dotąd nie zawodzą i zgodnie z oczekiwaniami zapewniły sobie miejsce w kolejnej rundzie turnieju.

Z drugiej strony z mistrzostwami pożegnało się już pięć drużyn. Nawet matematycznych szans na promocję do fazy pucharowej nie mają bowiem Haiti, Turcja, Tunezja, Jordania oraz Panama. Największym rozczarowaniem jest postawa reprezentacji Turcji, która przed rozpoczęciem mundialu była wskazywana jako jeden z potencjalnych „czarnych koni” turnieju. Tymczasem po dwóch kolejkach turecka kadra straciła już szanse na dalszą grę.

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O krok od zameldowania się w 1/16 finału są między innymi Kanada, Brazylia, Holandia, Egipt, Hiszpania, Portugalia oraz Anglia. Warto przypomnieć, że z trzecich pozycji w grupach do fazy pucharowej awansuje aż osiem reprezentacji. Spotkania 1/16 finału mistrzostw świata odbędą się w dniach od 28 czerwca do 4 lipca. Na tym etapie rywalizacji wystąpią łącznie 32 drużyny, które powalczą o miejsce w najlepszej szesnastce turnieju.

Pewni awansu: Meksyk, USA, Niemcy, Argentyna, Francja, Norwegia, Kolumbia

Wyeliminowani: Haiti, Turcja, Tunezja, Jordania, Panama

Tabele grup mistrzostw świata