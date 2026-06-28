Mistrzostwa Świata 2026: tabela trzecich miejsc. Kto awansował, kto odpadł?

09:02, 28. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Goal.pl

Mistrzostwa Świata 2026: klasyfikacja trzecich miejsc. Znamy wszystkie rozstrzygnięcia fazy grupowej. Kto gra dalej, a kto odpadł z turnieju?

Reprezentacja Senegalu
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Senegalu

Mundial 2026. Tabela trzecich miejsc

W nocy z soboty na niedzielę poznaliśmy komplet rozstrzygnięć fazy grupowej tegorocznych mistrzostw świata. Na tym etapie z turniejem żegna się w sumie 16 drużyn – 12 z ostatnich miejsc w swoich grupach oraz cztery najsłabsze z trzecich miejsc. Do samego końca nie było więc jasne, kto finalnie wywalczy awans do fazy pucharowej.

Zwycięstwo nad Uzbekistanem sprawiło, że Demokratyczna Republika Konga trafiła na pierwsze miejsce klasyfikacji zespołów z miejsc trzecich. Na mistrzostwach świata grają dalej też między innymi Ekwador, Szwecja czy Ghana. Szczęśliwie uratował się Senegal, który awansował z ósmego miejsca – to jedyny zespół w tym zestawieniu z dorobkiem tylko trzech punktów.

Z mundialem żegnają się natomiast Iran, Korea Południowa, Szkocja oraz Urugwaj. Sensacją jest w szczególności dyspozycja ekipy z Ameryki Południowej, która przyzwyczaiła przecież do znacznie lepszych wyników na prestiżowych turniejach.

Lp.DrużynaRozegrane meczeZwycięstwaBilans bramekPunkty
1.DR Konga3114
2.Szwecja3104
3.Ghana3104
4.Ekwador3104
5.Bośnia i Hercegowina31-14
6.Algieria31-24
7.Paragwaj30-24
8.Senegal2123
9.Iran3103
10.Korea Południowa21-13
11.Szkocja31-33
12.Urugwaj30-12
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