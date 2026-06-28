Mistrzostwa Świata 2026: tabela trzecich miejsc. Kto awansował, kto odpadł?

Mistrzostwa Świata 2026: klasyfikacja trzecich miejsc. Znamy wszystkie rozstrzygnięcia fazy grupowej. Kto gra dalej, a kto odpadł z turnieju?

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Senegalu

Mundial 2026. Tabela trzecich miejsc

W nocy z soboty na niedzielę poznaliśmy komplet rozstrzygnięć fazy grupowej tegorocznych mistrzostw świata. Na tym etapie z turniejem żegna się w sumie 16 drużyn – 12 z ostatnich miejsc w swoich grupach oraz cztery najsłabsze z trzecich miejsc. Do samego końca nie było więc jasne, kto finalnie wywalczy awans do fazy pucharowej.

Zwycięstwo nad Uzbekistanem sprawiło, że Demokratyczna Republika Konga trafiła na pierwsze miejsce klasyfikacji zespołów z miejsc trzecich. Na mistrzostwach świata grają dalej też między innymi Ekwador, Szwecja czy Ghana. Szczęśliwie uratował się Senegal, który awansował z ósmego miejsca – to jedyny zespół w tym zestawieniu z dorobkiem tylko trzech punktów.

Z mundialem żegnają się natomiast Iran, Korea Południowa, Szkocja oraz Urugwaj. Sensacją jest w szczególności dyspozycja ekipy z Ameryki Południowej, która przyzwyczaiła przecież do znacznie lepszych wyników na prestiżowych turniejach.

Lp. Drużyna Rozegrane mecze Zwycięstwa Bilans bramek Punkty 1. DR Konga 3 1 1 4 2. Szwecja 3 1 0 4 3. Ghana 3 1 0 4 4. Ekwador 3 1 0 4 5. Bośnia i Hercegowina 3 1 -1 4 6. Algieria 3 1 -2 4 7. Paragwaj 3 0 -2 4 8. Senegal 2 1 2 3 9. Iran 3 1 0 3 10. Korea Południowa 2 1 -1 3 11. Szkocja 3 1 -3 3 12. Urugwaj 3 0 -1 2

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