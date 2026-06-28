Mistrzostwa Świata 2026: tabela trzecich miejsc. Kto awansował, kto odpadł?

Mundial 2026. Tabela trzecich miejsc
W nocy z soboty na niedzielę poznaliśmy komplet rozstrzygnięć fazy grupowej tegorocznych mistrzostw świata. Na tym etapie z turniejem żegna się w sumie 16 drużyn – 12 z ostatnich miejsc w swoich grupach oraz cztery najsłabsze z trzecich miejsc. Do samego końca nie było więc jasne, kto finalnie wywalczy awans do fazy pucharowej.
Zwycięstwo nad Uzbekistanem sprawiło, że Demokratyczna Republika Konga trafiła na pierwsze miejsce klasyfikacji zespołów z miejsc trzecich. Na mistrzostwach świata grają dalej też między innymi Ekwador, Szwecja czy Ghana. Szczęśliwie uratował się Senegal, który awansował z ósmego miejsca – to jedyny zespół w tym zestawieniu z dorobkiem tylko trzech punktów.
Z mundialem żegnają się natomiast Iran, Korea Południowa, Szkocja oraz Urugwaj. Sensacją jest w szczególności dyspozycja ekipy z Ameryki Południowej, która przyzwyczaiła przecież do znacznie lepszych wyników na prestiżowych turniejach.
|Lp.
|Drużyna
|Rozegrane mecze
|Zwycięstwa
|Bilans bramek
|Punkty
|1.
|DR Konga
|3
|1
|1
|4
|2.
|Szwecja
|3
|1
|0
|4
|3.
|Ghana
|3
|1
|0
|4
|4.
|Ekwador
|3
|1
|0
|4
|5.
|Bośnia i Hercegowina
|3
|1
|-1
|4
|6.
|Algieria
|3
|1
|-2
|4
|7.
|Paragwaj
|3
|0
|-2
|4
|8.
|Senegal
|2
|1
|2
|3
|9.
|Iran
|3
|1
|0
|3
|10.
|Korea Południowa
|2
|1
|-1
|3
|11.
|Szkocja
|3
|1
|-3
|3
|12.
|Urugwaj
|3
|0
|-1
|2
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