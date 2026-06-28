Tabela końcowa grupy J. Kto awansował, a kto odpadł?

W nocy z soboty na niedzielę doszło do finalnych rozstrzygnięć grupy J. Zobacz, kto awansował z "grupy Messiego".

Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Końcowa tabela grupy J Mistrzostw Świata 2026

W niedzielę o 4:00 polskiego czasu odbyła się ostatnia kolejka grupy J Mundialu 2026. Przed nią pewny awans z pierwszego miejsca zapewniony miała już Argentyna, jednak reszta pozostała nierozstrzygnięta.

W związku z tym interesująca okazała się rywalizacja Algierii z Austrią, która ostatecznie zakończyła się remisem 3:3. Emocji zwłaszcza w końcówce meczu nie zabrakło, jednak taki wynik dał awans do 1/16 finału obu drużynom.

Z kolei Jordania nie miała większych szans przeciwko Albicelestes, przegrywając 1:3 i kończąc mistrzostwa bez żadnego zdobytego punktu. Lionel Messi nie zagrał od początku spotkania, jednak wszedł na boisko w 60. minucie i 20 minut później zdobył bramkę na 3:1 z rzutu wolnego.

Miejsce Reprezentacja Mecze Punkty Bramki 1. Argentyna 3 9 8:1 2. Austria 3 4 6:6 3. Algieria 3 4 5:7 4. Jordania 3 0 3:8

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Argentyna w 1/16 finału 4 lipca zagra z Republiką Zielonego Przylądka. Dwa dni wcześniej Austria zmierzy się z Hiszpanią, a Algierię 3 lipca czeka starcie ze Szwajcarią.