Tabela końcowa grupy J. Kto awansował, a kto odpadł?

Końcowa tabela grupy J Mistrzostw Świata 2026
W niedzielę o 4:00 polskiego czasu odbyła się ostatnia kolejka grupy J Mundialu 2026. Przed nią pewny awans z pierwszego miejsca zapewniony miała już Argentyna, jednak reszta pozostała nierozstrzygnięta.
W związku z tym interesująca okazała się rywalizacja Algierii z Austrią, która ostatecznie zakończyła się remisem 3:3. Emocji zwłaszcza w końcówce meczu nie zabrakło, jednak taki wynik dał awans do 1/16 finału obu drużynom.
Z kolei Jordania nie miała większych szans przeciwko Albicelestes, przegrywając 1:3 i kończąc mistrzostwa bez żadnego zdobytego punktu. Lionel Messi nie zagrał od początku spotkania, jednak wszedł na boisko w 60. minucie i 20 minut później zdobył bramkę na 3:1 z rzutu wolnego.
|Miejsce
|Reprezentacja
|Mecze
|Punkty
|Bramki
|1.
|Argentyna
|3
|9
|8:1
|2.
|Austria
|3
|4
|6:6
|3.
|Algieria
|3
|4
|5:7
|4.
|Jordania
|3
|0
|3:8
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Argentyna w 1/16 finału 4 lipca zagra z Republiką Zielonego Przylądka. Dwa dni wcześniej Austria zmierzy się z Hiszpanią, a Algierię 3 lipca czeka starcie ze Szwajcarią.