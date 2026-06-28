Tabela końcowa grupy J. Kto awansował, a kto odpadł?

09:02, 28. czerwca 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Goal.pl

W nocy z soboty na niedzielę doszło do finalnych rozstrzygnięć grupy J. Zobacz, kto awansował z "grupy Messiego".

Lionel Messi
Obserwuj nas w
Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Końcowa tabela grupy J Mistrzostw Świata 2026

W niedzielę o 4:00 polskiego czasu odbyła się ostatnia kolejka grupy J Mundialu 2026. Przed nią pewny awans z pierwszego miejsca zapewniony miała już Argentyna, jednak reszta pozostała nierozstrzygnięta.

W związku z tym interesująca okazała się rywalizacja Algierii z Austrią, która ostatecznie zakończyła się remisem 3:3. Emocji zwłaszcza w końcówce meczu nie zabrakło, jednak taki wynik dał awans do 1/16 finału obu drużynom.

Z kolei Jordania nie miała większych szans przeciwko Albicelestes, przegrywając 1:3 i kończąc mistrzostwa bez żadnego zdobytego punktu. Lionel Messi nie zagrał od początku spotkania, jednak wszedł na boisko w 60. minucie i 20 minut później zdobył bramkę na 3:1 z rzutu wolnego.

MiejsceReprezentacjaMeczePunktyBramki
1.Argentyna398:1
2.Austria346:6
3.Algieria345:7
4.Jordania303:8
Nawet 760 PLN BONUSU w promocji powitalnej STS. Odbierz z kodem GOAL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Argentyna w 1/16 finału 4 lipca zagra z Republiką Zielonego Przylądka. Dwa dni wcześniej Austria zmierzy się z Hiszpanią, a Algierię 3 lipca czeka starcie ze Szwajcarią.

Pełny terminarz MŚ 2026 ->

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości