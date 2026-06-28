Dzisiejsze i jutrzejsze mecze mundialu. Rozpiska na dzisiaj i jutro (28.06/29.06)

08:37, 28. czerwca 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Goal.pl

Już dziś czeka nas pierwsze starcie fazy pucharowej na Mistrzostwach Świata 2026. Sprawdź kiedy i kto rozegra spotkania dzisiaj i jutro.

Vinicius Junior
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Andre Paes / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Dzisiejsze mecze mundialu (28.06.2026)

W nocy z soboty na niedzielę odbyły się ostatnie spotkania fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. Chorwacja pokonała Ghanę 3:1, Anglia wygrała z Panamą 2:0, DR Konga odwróciła losy rywalizacji z Uzbekistanem, zwyciężając 3:1. Portugalia bezbramkowo zremisowała z Kolumbią, a Austria 3:3 z Algierią. Natomiast Argentyna ograła Jordanię 3:1.

Z kolei wieczorem czeka nas pierwsze spotkanie 1/16 finału. Będzie to starcie Kanady z Republiką Południowej Afryki. Mecz odbędzie się o 21:00, a na lepszą reprezentację z tej rywalizacji w 1/8 finału czekać będzie zwycięzca z pary Holandia/Maroko.

DataGodzinaGrupa/Play-OffyMeczTransmisja
27 czerwca23:00LChorwacja – Ghana 2:1TVP1, TVPSPORT.PL
27 czerwca23:00LPanama – Anglia 0:2TVP Sport, TVPSPORT.PL
28 czerwca01:30KDR Konga – Uzbekistan 3:1TVP Sport, TVPSPORT.PL
28 czerwca01:30KKolumbia – Portugalia 0:0TVP1, TVPSPORT.PL
28 czerwca04:00JAlgieria – Austria 3:3TVP Sport, TVPSPORT.PL
28 czerwca04:00JJordania – Argentyna 1:3TVP2, TVPSPORT.PL
28 czerwca21:001/16 finałuRPA – KanadaTVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
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Jutrzejsze mecze mundialu (29.06.2026)

Dobrą informacją dla europejskich kibiców jest fakt, że w nocy z niedzieli na poniedziałek nie będzie żadnego spotkania. Natomiast wieczorem będą dwa i to z udziałem silnych reprezentacji. Brazylia zmierzy się z Japonią, a później Niemcy zagrają z Paragwajem.

DataGodzinaPlay-OffyMeczTransmisja
29 czerwca19:001/16 finałuBrazylia – JaponiaTVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
29 czerwca22:301/16 finałuNiemcy – ParagwajTVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
Pełny terminarz MŚ 2026 ->

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