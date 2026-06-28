Dzisiejsze i jutrzejsze mecze mundialu. Rozpiska na dzisiaj i jutro (28.06/29.06)

Już dziś czeka nas pierwsze starcie fazy pucharowej na Mistrzostwach Świata 2026. Sprawdź kiedy i kto rozegra spotkania dzisiaj i jutro.

Andre Paes / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Dzisiejsze mecze mundialu (28.06.2026)

W nocy z soboty na niedzielę odbyły się ostatnie spotkania fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. Chorwacja pokonała Ghanę 3:1, Anglia wygrała z Panamą 2:0, DR Konga odwróciła losy rywalizacji z Uzbekistanem, zwyciężając 3:1. Portugalia bezbramkowo zremisowała z Kolumbią, a Austria 3:3 z Algierią. Natomiast Argentyna ograła Jordanię 3:1.

Z kolei wieczorem czeka nas pierwsze spotkanie 1/16 finału. Będzie to starcie Kanady z Republiką Południowej Afryki. Mecz odbędzie się o 21:00, a na lepszą reprezentację z tej rywalizacji w 1/8 finału czekać będzie zwycięzca z pary Holandia/Maroko.

Data Godzina Grupa/Play-Offy Mecz Transmisja 27 czerwca 23:00 L Chorwacja – Ghana 2:1 TVP1, TVPSPORT.PL 27 czerwca 23:00 L Panama – Anglia 0:2 TVP Sport, TVPSPORT.PL 28 czerwca 01:30 K DR Konga – Uzbekistan 3:1 TVP Sport, TVPSPORT.PL 28 czerwca 01:30 K Kolumbia – Portugalia 0:0 TVP1, TVPSPORT.PL 28 czerwca 04:00 J Algieria – Austria 3:3 TVP Sport, TVPSPORT.PL 28 czerwca 04:00 J Jordania – Argentyna 1:3 TVP2, TVPSPORT.PL 28 czerwca 21:00 1/16 finału RPA – Kanada TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL

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Jutrzejsze mecze mundialu (29.06.2026)

Dobrą informacją dla europejskich kibiców jest fakt, że w nocy z niedzieli na poniedziałek nie będzie żadnego spotkania. Natomiast wieczorem będą dwa i to z udziałem silnych reprezentacji. Brazylia zmierzy się z Japonią, a później Niemcy zagrają z Paragwajem.