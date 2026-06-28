Dzisiejsze i jutrzejsze mecze mundialu. Rozpiska na dzisiaj i jutro (28.06/29.06)

Dzisiejsze mecze mundialu (28.06.2026)
W nocy z soboty na niedzielę odbyły się ostatnie spotkania fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. Chorwacja pokonała Ghanę 3:1, Anglia wygrała z Panamą 2:0, DR Konga odwróciła losy rywalizacji z Uzbekistanem, zwyciężając 3:1. Portugalia bezbramkowo zremisowała z Kolumbią, a Austria 3:3 z Algierią. Natomiast Argentyna ograła Jordanię 3:1.
Z kolei wieczorem czeka nas pierwsze spotkanie 1/16 finału. Będzie to starcie Kanady z Republiką Południowej Afryki. Mecz odbędzie się o 21:00, a na lepszą reprezentację z tej rywalizacji w 1/8 finału czekać będzie zwycięzca z pary Holandia/Maroko.
|Data
|Godzina
|Grupa/Play-Offy
|Mecz
|Transmisja
|27 czerwca
|23:00
|L
|Chorwacja – Ghana 2:1
|TVP1, TVPSPORT.PL
|27 czerwca
|23:00
|L
|Panama – Anglia 0:2
|TVP Sport, TVPSPORT.PL
|28 czerwca
|01:30
|K
|DR Konga – Uzbekistan 3:1
|TVP Sport, TVPSPORT.PL
|28 czerwca
|01:30
|K
|Kolumbia – Portugalia 0:0
|TVP1, TVPSPORT.PL
|28 czerwca
|04:00
|J
|Algieria – Austria 3:3
|TVP Sport, TVPSPORT.PL
|28 czerwca
|04:00
|J
|Jordania – Argentyna 1:3
|TVP2, TVPSPORT.PL
|28 czerwca
|21:00
|1/16 finału
|RPA – Kanada
|TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
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Jutrzejsze mecze mundialu (29.06.2026)
Dobrą informacją dla europejskich kibiców jest fakt, że w nocy z niedzieli na poniedziałek nie będzie żadnego spotkania. Natomiast wieczorem będą dwa i to z udziałem silnych reprezentacji. Brazylia zmierzy się z Japonią, a później Niemcy zagrają z Paragwajem.
|Data
|Godzina
|Play-Offy
|Mecz
|Transmisja
|29 czerwca
|19:00
|1/16 finału
|Brazylia – Japonia
|TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|29 czerwca
|22:30
|1/16 finału
|Niemcy – Paragwaj
|TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL