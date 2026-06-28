Mundial 2026: najlepsi strzelcy. Klasyfikacja po fazie grupowej

Messi ucieka rywalom. Gwiazdy w świetnej formie strzeleckiej
Leo Messi z sześcioma golami na koncie jest liderem klasyfikacji strzelców mundialu po fazie grupowej. W nocy z soboty na niedzielę jeszcze uciekł swoim rywalom, mimo, że mecz przeciwko Jordanii zaczął na ławce rezerwowych. Na murawie zameldował się w drugiej połowie, trafiając bezpośrednio z rzutu wolnego.
Największe światowe gwiazdy od początku turnieju prezentują świetną formę strzelecką. Za plecami Messiego z czterema golami w dorobku znajdują się Vinicius Junior, Erling Haaland oraz francuski duet – Kylian Mbappe i Ousmane Dembele. Ten ostatni dołączył do wyścigu o koronę króla strzelców po hattricku w rywalizacji z Norwegią.
|Imię i nazwisko
|Drużyna
|Liczba goli
|Lionel Messi
|Argentyna
|6
|Ousmane Dembele
|Francja
|4
|Kylian Mbappe
|Francja
|4
|Vinicius Junior
|Brazylia
|4
|Erling Haaland
|Norwegia
|4
|Denis Undav
|Niemcy
|3
|Harry Kane
|Anglia
|3
|Matheus Cunha
|Brazylia
|3
Walka o tytuł najlepszego strzelca tegorocznego mundialu trwa w najlepsze. Czołówka klasyfikacji oczywiście awansowała ze swoimi drużynami do fazy pucharowej, więc będzie jeszcze mogła poprawić ten dorobek. Na dzisiaj faworytem jest właśnie Messi, który spisuje się znakomicie, a do tego Argentyna ma dogodną drabinkę i zmierzy się z drużynami o mniejszym potencjale piłkarskim.
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