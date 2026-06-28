Mundial 2026: najlepsi strzelcy. Klasyfikacja po fazie grupowej

08:50, 28. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Goal.pl

Klasyfikacja strzelców mundialu po fazie grupowej. Na czele wciąż znajduje się Leo Messi, który dołożył kolejnego gola i odskoczył swoim rywalom. Wielkie gwiazdy prezentują od początku turnieju znakomitą formę strzelecką.

Leo Messi
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fot. SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi

Messi ucieka rywalom. Gwiazdy w świetnej formie strzeleckiej

Leo Messi z sześcioma golami na koncie jest liderem klasyfikacji strzelców mundialu po fazie grupowej. W nocy z soboty na niedzielę jeszcze uciekł swoim rywalom, mimo, że mecz przeciwko Jordanii zaczął na ławce rezerwowych. Na murawie zameldował się w drugiej połowie, trafiając bezpośrednio z rzutu wolnego.

Największe światowe gwiazdy od początku turnieju prezentują świetną formę strzelecką. Za plecami Messiego z czterema golami w dorobku znajdują się Vinicius Junior, Erling Haaland oraz francuski duet – Kylian Mbappe i Ousmane Dembele. Ten ostatni dołączył do wyścigu o koronę króla strzelców po hattricku w rywalizacji z Norwegią.

Imię i nazwiskoDrużynaLiczba goli
Lionel MessiArgentyna6
Ousmane DembeleFrancja4
Kylian MbappeFrancja4
Vinicius JuniorBrazylia4
Erling HaalandNorwegia4
Denis UndavNiemcy3
Harry KaneAnglia3
Matheus CunhaBrazylia3

Walka o tytuł najlepszego strzelca tegorocznego mundialu trwa w najlepsze. Czołówka klasyfikacji oczywiście awansowała ze swoimi drużynami do fazy pucharowej, więc będzie jeszcze mogła poprawić ten dorobek. Na dzisiaj faworytem jest właśnie Messi, który spisuje się znakomicie, a do tego Argentyna ma dogodną drabinkę i zmierzy się z drużynami o mniejszym potencjale piłkarskim.

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