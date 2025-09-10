Reprezentacja Polski zyskuje. Mamy awans w rankingu FIFA

Reprezentacja Polski po dobrych meczach z Holandią oraz Finlandią przesunie się w rankingu FIFA na miejsce numer 36. Wyprzedzimy tym samym reprezentację Algierii.

Maciej Rogowski/Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Polska awansuje na 35. miejsce w najnowszym rankingu FIFA

Reprezentacja Polski podczas wrześniowego zgrupowania zaprezentowała się z bardzo dobrej strony. Piłkarze Jana Urbana najpierw dość sensacyjnie zremisowała z reprezentacją Holandii w meczu wyjazdowym, a następnie pewnie pokonała Finlandię przed własną publicznością. Tym samym Biało-Czerwoni nadrobili straty i obecnie lokują się na pewnym 2. miejscu w tabeli grupy D eliminacji do mistrzostw świata w Kandzie, USA i Meksyku.

Wciąż możliwe jest nawet zajęcie pierwszego miejsca w naszej grupie, ale do tego potrzebne byłoby zwycięstwo nad Holandią w domowym meczu na PGE Narodowym. Niemniej emocje wokół zespołu są dobre i pierwszy raz od dłuższego czasu w narodzie znów pojawiła się wiara w sukcesy kadry. Jednym z nich, być może drobnym i mało znaczącym będzie awans reprezentacji Polski w rankingu FIFA.

Biało-Czerwoni, którzy do tej pory lokowali się w tym zestawieniu na 36. miejscu, przesuną się o jedno pięterko wyżej, a więc znajdą się na 35. lokacie. Uda nam się bowiem przeskoczyć reprezentację Algierii. Z nami na kolejnych miejscach będą m.in. Węgrzy oraz Grecy, a przed nami reprezentacja Federacji Rosyjskiej oraz Egiptu.

