Jaka przyszłość czeka Arkadiusza Milika? Wszystko jasne

13:41, 10. września 2025
Wojciech Mazurek
Sebastian Staszewski / Goal.pl

Arkadiusz Milik mimo wielu plotek odnośnie zmiany klubu nigdzie się nie wybiera. Sebastian Staszewski potwierdził to, o czym Goal.pl informował już jakiś czas temu. Reprezentant Polski zostanie w Juventusie przynajmniej do stycznia.

Arkadiusz Milik
Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Arkadiusz Milik nigdzie się nie rusza! Zostanie w Juventusie do stycznia

Arkadiusz Milik jest związany z Juventusem od sierpnia 2022 roku, gdy został wypożyczony z Olympique Marsylii. Rok później Stara Dama wykupiła napastnika za nieco ponad 7 milionów euro. W trakcie pobytu w Turynie reprezentant Polski zdobył 17 goli w 75 meczach.

Jego przygoda z najbardziej utytułowanym klubem we Włoszech zbiegła się z dużymi problemami zdrowotnymi. Milik przed Mistrzostwami Europy 2024 doznał kontuzji. Do nieszczęśliwego urazu doszło w trakcie sparingu Polska – Ukraina. Niestety, ale było to ostatnie spotkanie 31-latka w ostatnich kilkunastu miesiącach. Dopiero teraz urodzony w Tychach piłkarz powoli wraca na boisko.

Mimo to media regularnie przymierzały go do innych klubów podczas letniego okna transferowego. Pojawiły się nawet doniesienia, że Milik został zaoferowany jednej drużynie z Rosji. Temat szybko obiegł polskie media, a o przyszłości napastnika znów zrobiło się głośno. Sebastian Staszewski poinformował jednak, że taki kierunek, jak również żaden inny nie wchodzi obecnie w grę.

Milik trenuje indywidualnie, ale na pewno zostanie w Juventusie przynajmniej do stycznia. Jednocześnie potwierdza to informacje Goal.pl, o czym pisaliśmy jakiś czas temu. Piotr Koźmiński przekonywał, że planem wychowanka Rozwoju Katowice jest zostać do zimy w Turynie.

Jeśli chodzi o sytuację Arkadiusza Milika, to jestem przekonany, że nic się nie zmieni. Pisaliśmy kilka razy na łamach Goal.pl, że plan jest prosty: poczekać do zimy. Jesienią Arek ma złapać trochę minut, złapać rytm na tyle na ile się da i zimą odejść do innego klubu. Co jakiś czas pojawiają się w międzynarodowych mediach informacje, że ten czy tamten klub się interesuje, ale jak mówię: zawsze słyszę, że Milik i jego otoczenie będzie się trzymać planu, czyli zmiany klubu dopiero w zimie – komentował kilka dni temu Piotr Koźmiński.