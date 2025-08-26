Jan Urban niebawem zadebiutuje w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Jak informuje TVP Sport, do sztabu lada moment dołączy nowy trener. Będzie nim Juan Iribarren z Hiszpanii.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Juan Iribarren z Hiszpanii dołączy do sztabu reprezentacji Polski

Jan Urban w połowie lipca został selekcjonerem reprezentacji Polski. Pierwszego dnia poznaliśmy także sztab szkoleniowy, który będzie mu pomagał przy pracy z drużyną narodową. W roli drugiego trenera zatrudniony został Jacek Magiera, zaś jako asystenci pracować będą Marcin Prasoł i Grzegorz Staszewski. Za przygotowanie bramkarzy odpowiedzialni będą Józef Młynarczyk i Andrzej Dawidziuk.

Wśród osób, które również znalazły się w sztabie, należy wymienić jeszcze Huberta Małowiejskiego odpowiedzialnego za dział analiz. Ponadto za przygotowanie motoryczne odpowiadać będzie Cesar Sanjuan-Sklarz. Okazuje się, że lada moment do kadry dołączy jeszcze jedna osoba odpowiedzialna za ten element. TVP Sport informuje, że będzie to Juan Iribarren z Hiszpanii.

Iribarren to 58-latek z dużym doświadczeniem w zawodzie. W przeszłości był współpracownikiem Javiera Aguirre, z którym pracował m.in. w Atletico Madryt, Osasunie czy Espanyolu. Ponadto pracował z nim w sztabie reprezentacji Meksyku i Japonii.

Urban i Iribarren znają się od ponad 30 lat, a razem współpracowali w akademii Osasuny. Hiszpan wspierał również selekcjonera reprezentacji Polski, gdy ten pracował w Legii Warszawa, oferując swoje doświadczenie podczas okresów przygotowawczych.

Pierwsze zgrupowanie Jana Urbana w reprezentacji Polski rozpocznie się 1 września. Biało-Czerwoni na początku przyszłego miesiąca zmierzą się z Holandią oraz na Superauto.pl Stadionie Śląskim z Finlandią.