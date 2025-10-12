Reprezentacja Polski będzie osłabiona w hicie. Poważny cios dla Jana Urbana

Reprezentacja Polski zmierzyła się z Litwą w Kownie w ramach el. MŚ 2026. Wiadomo już, że w kolejnym meczu z Holandią nie zagra Bartosz Slisz, który będzie pauzował za nadmiar żółtych kartek.

PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Slisz

Bartosz Slisz zawieszony! Pomocnik nie zagra z Holandią

Reprezentacja Polski zmierzyła się w Kownie z Litwą w eliminacjach mistrzostw świata, które w przyszłym roku zostaną rozegrane na stadionach w USA, Meksyku i Kanadzie. Biało-Czerwoni wciąż zachowują matematyczne szanse na bezpośredni awans na mundial, jednak Holandia ma korzystniejszy bilans bramkowy i tylko cud mógłby przesunąć Polaków na prowadzenie w grupie.

Na Litwie Polska objęła prowadzenie już w 15. minucie, gdy Sebastian Szymański fenomenalnie strzelił gola bezpośrednio z rzutu rożnego. Było to już szóste trafienie 26-letniego pomocnika w reprezentacji w 50. meczu w barwach narodowych.

Z kolei 44. minucie żółtą kartkę obejrzał Bartosz Slisz, co oznacza, że w kolejnym meczu z Holandią będzie musiał pauzować za nadmiar upomnień. Slisz jest kluczowym zawodnikiem w środku pola i jego nieobecność zmusi selekcjonera Jana Urbana do wprowadzenia zmian w składzie.

Polska w kolejnym spotkaniu eliminacyjnym zmierzy się z Holandią już 14 listopada na PGE Narodowym w Warszawie. Trzy dni później Biało-Czerwoni zmierzą się z Maltą za zakończenie eliminacji mundialu. W „polskiej grupie” liderem jest kadra Oranje, która jest o krok od awansu. W niedzielę ekipa Ronalda Koemana pokonała Finlandię (4:0) w Amsterdamie.