PZPN zaplanował sparingi. Wtedy zagra Polska, jeśli awansuje na mundial

Reprezentacja Polski w marcu zagra baraże o awans na Mistrzostwa Świata 2026. TVP Sport informuje, że PZPN planuje sparingi w przypadku awansu. Biało-Czerwoni przed turniejem mogą rozegrać dwa mecze. Jedno spotkanie odbyłoby się w Polsce.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Polski

Dwa sparingi reprezentacji Polski w przypadku awansu na mundial

Reprezentacja Polski po raz kolejny w trakcie eliminacji do dużego turnieju zmieniła selekcjonera. Po czerwcowym zgrupowaniu i porażce z Finlandią do dymisji podał się Michał Probierz. PZPN uruchomił proces poszukiwań nowego trenera i zdecydował się zatrudnić Jana Urbana. Z nim na ławce Biało-Czerwoni nie przegrali jeszcze ani jednego spotkania, awansując do baraży o awans na mundial.

Decydujące mecze odbędą się w marcu. W półfinale reprezentacja Polski zmierzy się przed własną publicznością z Albanią. W przypadku awansu do finału podopieczni Jana Urbana zagrają ze Szwecją lub Ukrainą. Finał odbędzie się na stadionie przeciwnika.

Co w przypadku, jeśli Polska wywalczy przepustkę na turniej w USA, Kanadzie i Meksyku? Jak poinformował serwis TVP Sport, na pewno odbędą się dwa mecze sparingowe. PZPN powoli rozpoczął planowanie przygotowań do mundialu, jeśli oczywiście uzyskamy awans. Jeden z meczów towarzyskich miałby się odbyć w Warszawie 2 lub 3 czerwca. Drugi zostałby rozegrany w Meksyku, czyli tam, gdzie Biało-Czerwoni mogą rozegrać pierwszy mecz w fazie grupowej. Takie spotkanie odbyłoby się 6, 7 lub 8 czerwca.

Warto dodać, że Polska zna potencjalnych rywali w fazie grupowej Mistrzostw Świata 2026. Ścieżka barażowa, do której wylosowana została Polska jest przypisana do grupy z Holandią, Japonią oraz Tunezją.