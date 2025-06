Polska przegrywa z Finlandią! Skorupski sprokurował karnego [WIDEO]

Łukasz Skorupski faulował w polu karnym, przez co sędzia odgwizdał rzut karny. W 31. minucie z jedenastu metrów do siatki trafił Joel Pohjanpalo. Biało-Czerwoni mimo przewagi muszą odrabiać straty.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Skorupski

Pohjanpalo trafił z karnego, Skorupski nie naprawił winy

Reprezentacja Polski we wtorek rywalizowała na wyjeździe z Finlandią w trzecim meczu w ramach eliminacji Mistrzostw Świata 2026. W kadrze meczowej zabrakło Roberta Lewandowskiego, który zrezygnował z gry w kadrze oraz Piotra Zielińskiego, który zmaga się z urazem łydki. Pod nieobecność pomocnika Interu opaskę kapitana Biało-Czerwonych założył Jan Bednarek.

Podopieczni Michała Probierza dobrze rozpoczęli spotkanie, szukając drogi do bramki rywala. Dogodne okazje do otwarcia wyniku miał Jakub Moder oraz Matty Cash. W przypadku strzału obrońcy Aston Villi można mówić o dużym pechu, ponieważ w ostatniej chwili uderzenie polskiego piłkarza zablokował przed linią bramkową obrońca Finlandii.

Mimo przewagi polskiego zespołu to Finlandia jako pierwsza wyszła na prowadzenie. W polu karnym źle zachował się Łukasz Skorupski, bowiem bramkarz reprezentacji Polski nie dość, że stracił piłkę, to jeszcze faulował jednego z zawodników gospodarzy. Sędzia wskazał na wapno, a do futbolówki podszedł Joel Pohjanpalo. Napastnik Palermo nie miał problemów z pokonaniem „Skorupa” i pewnie uderzył, zdobywając pierwszą bramkę w meczu.