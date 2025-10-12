Polska – Litwa. Przewidywany skład Biało-Czerwonych

Reprezentacja Polski mierzy się dzisiaj z reprezentacją Litwy. Oto przewidywany skład Biało-Czerwonych na to spotkanie w ramach eliminacji mistrzostw świata 2026.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Jak zagra reprezentacja Polski w meczu z Litwą?

Reprezentacja Polski już dzisiaj wieczorem zmierzy się w kolejnym meczu eliminacji piłkarskich mistrzostw świata z reprezentacją Litwy. Dla obu drużyn to bardzo ważne spotkanie, ale to Biało-Czerwoni są oczywiście zdecydowanym faworytem. Należy jednak pamiętać, że w rywalizacji z naszymi sąsiadami bardzo długo męczyła się chociażby Holandia, która miała spore problemy żeby wygrać. Niemniej trudno spodziewać się w niedzielny wieczór innego wyniku, niż pewne zwycięstwo ekipy Jana Urbana.

Wówczas kolejne trzy punkty zdecydowanie przybliżyłyby nas do wyjazdu na mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. Po pierwszym meczu podczas tego zgrupowania można być umiarkowanym optymistą, bowiem udało się wygrać z Nową Zelandią, ale szczególnie pierwsza połowa była daleka od ideału. Nie ma to jednak raczej wpływu na plany na starcie z Litwinami.

Oto przewidywany skład reprezentacji Polski na mecz z reprezentacją Litwy w ramach eliminacji mistrzostw świata w 2026 roku:

Skorupski – Wiśniewski, Bednarek, Kiwior – Cash, Zieliński, Slisz, Skóraś – Szymański, Kamiński – Lewandowski

