Jan Urban przed meczem z Litwą. „Wiemy doskonale, że jesteśmy faworytem”

Jan Urban podczas konferencji prasowej przed meczem el. MŚ z Litwą przyznał, że reprezentacja Polski jest faworytem spotkania. Podkreślił, że każdy wynik inny niż zwycięstwo będzie traktowany jak porażka.

PressFocus Na zdjęciu: Jan Urban

Litwa – Polska. Ważny mecz Biało-Czerwonych w Kownie

Reprezentacja Polski w miniony czwartek pokonała w Chorzowie Nową Zelandię (1:0) po pięknym trafieniu Piotra Zielińskiego w drugiej połowie spotkania. Ze zgrupowania wypadli jednak Bartłomiej Drągowski i Przemysław Frankowski, którzy nie zagrają w meczu z Litwą w eliminacjach mistrzostw świata 2026.

– Bartek zmaga się z urazem przeciążeniowym pleców i wyjechał już z hotelu kadry. Przemek natomiast doznał naciągnięcia mięśnia dwugłowego uda i opuści zgrupowanie w sobotni poranek – stwierdził lekarz kadry, Jacek Jaroszewski.

Biało-Czerwoni zmierzą się z Litwą w niedzielę, 12 października w Kownie, o godzinie 20:45. – Z Litwą nikt nie wygrał wysoko. Trzeba się namęczyć, żeby zdobyć trzy punkty. To powinno trafić do świadomości zawodników. Takich meczów nie lubią zawodnicy oraz trenerzy, bo wiedzą, że muszą włożyć w nie maksymalny wysiłek. Przed nami spore wyzwanie – przyznał Jan Urban.

Selekcjoner zdradził również, że zastanawia się nad zmianami w składzie. – Dziś mam w głowie skład w 90-95 procentach, ale ta jedna zmiana wciąż może wystąpić – dodał. Urban podkreślił także wagę spotkania. – Wiemy doskonale, że jesteśmy faworytem, a każdy inny wynik będzie odebrany jako porażka. Zdajemy sobie z tego sprawę – zaznaczył.

Na zakończenie konferencji Urban przyznał, że nie czuje się osobą, która mogłaby doradzać Piotrowi Zielińskiemu w kwestii decyzji klubowych. Podkreślił, że długotrwała brak gry w klubie może wpływać na szanse powołania do reprezentacji. – Organizmu się nie oszuka – oznajmił.