Reprezentacja Polski w niedzielny wieczór podejmie Finlandię na Stadionie Śląskim w eliminacjach mistrzostw świata. Na około godzinę przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy wyjściowe składy obu drużyn.

PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Polska – Finlandia: oficjalne składy

W niedzielny wieczór reprezentacja Polski rozegra swoje kolejne spotkanie w ramach eliminacji mistrzostw świata. Tym razem Biało-Czerwoni zmierzą się na Stadionie Śląskim z Finlandią. Będzie to dobra okazja do rewanżu. Czerwcowa rywalizacja zakończyła się triumfem ekipy ze Skandynawii (2:1). Teraz przed naszą kadrą nowy rozdział, ponieważ selekcjonerem został Jan Urban. W debiucie trenera zremisowaliśmy z Holandią (1:1).

Tymczasem na około godzinę przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy wyjściowe składu obu reprezentacji. Jan Urban desygnował do boju w ofensywie Roberta Lewandowskiego. Między słupkami natomiast zagra Łukasz Skorupski. Z kolei w pierwszym składzie Finów zapewne zobaczymy Joela Pohjanpalo, który w czerwcowym meczu wpisał się na listę strzelców.

Polska: Skorupski – Cash, Wiśniewski, Bednarek, Kiwior – Slisz, Zieliński, Szymański – Kamiński, Zalewski – Lewandowski

Finlandia: Joronen – Alho, Uronen, Koski, Peltola – Antman, Markhiev, Kairinen, Tenho, Lod – Pohjanpalo

Historia rywalizacji Polski z Finlandią jest bogata i zdecydowanie korzystna dla Biało-Czerwonych. Obie reprezentacje mierzyły się dotąd ponad 20 razy, a Polacy częściej schodzili z boiska jako zwycięzcy. Pamiętne pozostaje choćby towarzyskie starcie z 2006 roku, zakończone efektownym triumfem 5:1 po hat-tricku Euzebiusza Smolarka.