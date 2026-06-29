To składy na hit MŚ! Dwie zmiany w Holandii i cztery w Maroku

01:49, 30. czerwca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Holandia - Maroko to spotkanie w 1/16 finału Mistrzostw Świata 2026. Znamy oficjalne składy na mecz, który odbędzie się na Estadio BBVA w Monterrey.

Ronald Koeman i Crysencio Summerville
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Pro Shots/ Alamy Na zdjęciu: Ronald Koeman i Crysencio Summerville

Holandia – Maroko: wyjściowe jedenastki

Holandia ma za sobą remis i dwa zwycięstwa. Oranje podzielili się punktami z Japonią (2:2), a następnie pokonali Szwecję (5:1) i Tunezję (3:1). Natomiast Maroko zremisowało z Brazylią (1:1), a także wygrało ze Szkocją (1:0) i Haiti (4:2).

Pojedynek na Estadio BBVA w Monterrey nie ma wyraźnego faworyta. Obie ekipy dotychczas mierzył się trzykrotnie, a jedyny mecz o stawkę odbył się aż 32 lata temu. W 1994 roku Holandia okazałą się lepsza od Lwów Atlasu w fazie grupowej MŚ 1994. Ten mundial odbył się w USA.

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Ronald Koeman dokonał dwóch roszad. Crysencio Summerville i Micky van de Ven pojawili się w wyjściowej jedenastce w miejsce Donyella Malena i Tijjaniego Reijndersa. Natomiast Mohamed Ouahbi przeprowadził cztery zmiany. Redouane Halhal, Sofyan Amrabat, Anass Salah-Eddine i Ayoub El Kaabi zostali zastąpieni przez Issę Diopa, Ayyouba Bouaddiego, Noussaira Mazraouiego i Azzedine Ounahiego.

Holandia – Maroko: oficjalne składy

Holandia: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Aké, Van de Ven; Gravenberch, De Jong; Summerville, Brobbey, Gakpo

Maroko: Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui, Ouani; Diaz, Saibari, El Khannouss

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