Neymar już wie. Ancelotti zdecydował ws. reprezentacji

Neymar walczy o powołanie na zbliżające się Mistrzostwa Świata 2026. Czy legendarny napastnik zagra na mundialu? Na razie Carlo Ancelotti zdecydował w sprawie kadry na towarzyskie spotkania z Francją i Chorwacją, o czym informuje ESPN Brasil.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Neymar (Velo Clube - Santos)

Neymar nie traci nadziei. Co zrobi Ancelotti?

W swojej karierze Neymar już trzykrotnie występował na najważniejszym turnieju w futbolu reprezentacyjnym. Wychowanek Santosu wziął udział w Mistrzostwach Świata 2014, 2018 i 2022. 34-latek nie może pochwalić się żadnym sukcesem w dorosłej kadrze,. Czy w tym roku to się zmieni? Napastnik ciągle wierzy, że otrzyma powołanie na tegoroczny mundial.

Ostatni występ 128-krotnego reprezentanta Brazylii w koszulce Canarinhos miał miejsce w październiku 2023 roku. Od tamtej pory Neymar ani razu nie przywdział narodowych barw. Mimo tego były gwiazdor Barcelony i Paris Saint-Germain liczy, że Carlo Ancelotti o nim nie zapomniał. Jednak ESPN Brasil nie ma najlepszych wiadomości dla kapitana Santosu.

Selekcjoner nie powoła go na ostatnie zgrupowanie przed MŚ. Odbędzie się za ono miesiąc. Neymar nie otrzyma swojej szansy w pojedynkach z Francją (26.03) i Chorwacją (01.04). Czy to definitywnie wyklucza jego występ na mundialu? Do rozpoczęcia turnieju Santos rozegra jeszcze 15 spotkań. Być może Ancelotti liczy na to, że w tym czasie złoty medalista Igrzysk Olimpijskich 2016 osiągnie odpowiednią dyspozycję i zwiększy swoje szanse na powołanie.