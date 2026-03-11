Gianni Infantino po rozmowach z prezydentem USA. Jasny przekaz

Mistrzostwa świata w piłce nożnej mają odbyć się już za kilka miesięcy. Tymczasem ostatnio ważnym wpisem podzielił się Gianni Infantino w mediach społecznościowych.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Gianni Infantino

Gianni Infantino wprost o reprezentacji Iranu na mundialu

Mistrzostwa świata w Ameryce Północnej zapowiadają się bardzo ciekawie. Ostatnio pojawiały się jednak różne doniesienia na temat uczestnictwa w turnieju – lub jego braku – w kontekście reprezentacji Iranu. Konkretnym stanowiskiem w tej sprawie podzielił się prezydent FIFA.

„Spotkałem się z prezydentem USA Donaldem Trumpem, aby omówić przygotowania do zbliżających się MŚ, do których pozostały zaledwie 93 dni” – przekazał Gianni Infantino w poście na profilu Fifa.com na platformie X.

„Omówiliśmy również obecną sytuację w Iranie i fakt, że irańska reprezentacja zakwalifikowała się do turnieju. Prezydent Trump potwierdził, że irańska drużyna z pewnością będzie mogła wziąć udział w mistrzostwach” – zaznaczył działacz.

„W tej chwili wszyscy potrzebujemy wydarzenia takiego jak MŚ, aby zjednoczyć ludzi. Szczerze dziękuję prezydentowi USA za wsparcie – to kolejny dowód na to, że piłka nożna jednoczy świat” – podsumował Infantino.

Turniej odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku od 11 czerwca do 19 lipca. Obrońcą mistrzowskiego tytułu jest reprezentacja Argentyny. Pod koniec lutego Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły natomiast atak na Iran. Konflikt zbrojny zaczął się 28 lutego i na razie nie wiadomo, kiedy dobiegnie końca.