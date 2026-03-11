Flick zabrał głos po meczu z Newcastle. Zwrócił uwagę na jeden szczegół

08:55, 11. marca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Marca

FC Barcelona zremisowała w pierwszym starciu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Newcastle United (1:1). Po zakończeniu spotkania na jego temat głos zabrał szkoleniowiec Katalończyków.

Hansi Flick
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick podsumował mecz Newcastle z Barceloną

FC Barcelona zrealizowała plan minimum na wtorkowy wieczór w starciu przeciwko Newcastle United. Hiszpańska ekipa nie przegrała spotkania, a na dodatek zdobyła bramkę. Tymczasem na temat rywalizacji nieco szerzej wypowiedział się szkoleniowiec giganta La Liga.

– Nie graliśmy najlepiej, jak potrafimy. Często traciliśmy piłkę i marnowaliśmy okazje. Rywale natomiast mieli bardzo szybkich zawodników. W każdym razie jestem zadowolony z defensywy – mówił Hansi Flick cytowany przez „Markę”.

– Mecz był intensywny. Rozegraliśmy dużo spotkań mimo długiej przerwy. Będziemy stopniowo odbudowywać siły – zaznaczył Niemiec.

– Ogólnie musimy odpocząć. W niedzielę gramy nowy mecz, więc mamy czas na odpoczynek i dobre przygotowanie. Taki jest poziom rozgrywek – musimy się dostosować – podsumował trener.

Tymczasem w La Liga ekipę Flicka czeka w najbliższy weekend starcie z Sevillą. Spotkanie odbędzie się na Camp Nou o godzinie 16:15. Z kolei rewanżowa batalia z ekipą z Premier League w europejskich pucharach odbędzie się 18 marca o godzinie 18:45.

Ogólnie do najbliższej przerwy reprezentacyjnej Katalończycy mają do rozegrania trzy mecze. Zmierzą się jeszcze z Rayo Vallecano. To spotkanie odbędzie się 22 marca o godzinie 14:00. Po przerwie Barcelonę czeka z kolei hit z Atletico Madryt już 5 kwietnia.

