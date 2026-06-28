Mistrzostwa Świata 2026: pary i terminarz 1/16 finału

Za nami faza grupowa mistrzostw świata. Znamy komplet drużyn, które pozostają w grze o trofeum. Prezentujemy pary oraz terminarz 1/16 finału.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Anglii

Znamy mecze w 1/16 finału. Trudne przeprawy Portugalczyków i Hiszpanów

Faza grupowa mistrzostw świata 2026 właśnie dobiegła końca. W nocy z soboty na niedzielę zostały rozegrane ostatnie mecze, a kibice poznali finalne rozstrzygnięcia. W turnieju pozostają 32 ekipy, które wciąż walczą o trofeum. Na tym etapie pożegnały się nim między innymi takie drużyny, jak Czechy, Turcja, Urugwaj czy Szkocja.

W ramach 1/16 finału dojdzie do kilku ciekawych rywalizacji. Bezwzględnym hitem tej fazy będzie starcie Portugalii z Chorwacją – biorąc pod uwagę grupowe poczynania zespołu Roberto Martineza, Chorwaci wcale nie są bez szans. Wymagającą przeprawę mają przed sobą też Hiszpanie, którzy zagrają z Austrią. Holandia z kolei o awans do 1/8 finału powalczy z Marokiem.

Fazę 1/16 finału rozpocznie niedzielny mecz RPA – Kanada, a zakończy sobotni Kolumbia – Ghana.

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Pary i terminarz 1/16 finału MŚ:

RPA – Kanada (28 czerwca, niedziela, 21:00)

Brazylia – Japonia (29 czerwca, poniedziałek, 19:00)

Niemcy – Paragwaj (29 czerwca, poniedziałek, 22:30)

Holandia – Maroko (30 czerwca, wtorek, 03:00)

Wybrzeże Kości Słoniowej – Norwegia (30 czerwca, wtorek, 19:00)

Francja – Szwecja (30 czerwca, wtorek, 23:00)

Meksyk – Ekwador (1 lipca, środa, 03:00)

Anglia – DR Konga (1 lipca, 18:00)

Belgia – Senegal (1 lipca, 22:00)

USA – Bośnia i Hercegowina (2 lipca, czwartek, 02:00)

Hiszpania – Austria (2 lipca, czwartek, 21:00)

Portugalia – Chorwacja (3 lipca, piątek, 01:00)

Szwajcaria – Algieria (3 lipca, piątek, 05:00)

Australia – Egipt (3 lipca, piątek, 20:00)

Argentyna – Republika Zielonego Przylądka (4 lipca, sobota, 00:00)

Kolumbia – Ghana (4 lipca, sobota, 03:30)