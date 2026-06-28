Mistrzostwa Świata 2026: pary i terminarz 1/16 finału

Znamy mecze w 1/16 finału. Trudne przeprawy Portugalczyków i Hiszpanów
Faza grupowa mistrzostw świata 2026 właśnie dobiegła końca. W nocy z soboty na niedzielę zostały rozegrane ostatnie mecze, a kibice poznali finalne rozstrzygnięcia. W turnieju pozostają 32 ekipy, które wciąż walczą o trofeum. Na tym etapie pożegnały się nim między innymi takie drużyny, jak Czechy, Turcja, Urugwaj czy Szkocja.
W ramach 1/16 finału dojdzie do kilku ciekawych rywalizacji. Bezwzględnym hitem tej fazy będzie starcie Portugalii z Chorwacją – biorąc pod uwagę grupowe poczynania zespołu Roberto Martineza, Chorwaci wcale nie są bez szans. Wymagającą przeprawę mają przed sobą też Hiszpanie, którzy zagrają z Austrią. Holandia z kolei o awans do 1/8 finału powalczy z Marokiem.
Fazę 1/16 finału rozpocznie niedzielny mecz RPA – Kanada, a zakończy sobotni Kolumbia – Ghana.
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Pary i terminarz 1/16 finału MŚ:
RPA – Kanada (28 czerwca, niedziela, 21:00)
Brazylia – Japonia (29 czerwca, poniedziałek, 19:00)
Niemcy – Paragwaj (29 czerwca, poniedziałek, 22:30)
Holandia – Maroko (30 czerwca, wtorek, 03:00)
Wybrzeże Kości Słoniowej – Norwegia (30 czerwca, wtorek, 19:00)
Francja – Szwecja (30 czerwca, wtorek, 23:00)
Meksyk – Ekwador (1 lipca, środa, 03:00)
Anglia – DR Konga (1 lipca, 18:00)
Belgia – Senegal (1 lipca, 22:00)
USA – Bośnia i Hercegowina (2 lipca, czwartek, 02:00)
Hiszpania – Austria (2 lipca, czwartek, 21:00)
Portugalia – Chorwacja (3 lipca, piątek, 01:00)
Szwajcaria – Algieria (3 lipca, piątek, 05:00)
Australia – Egipt (3 lipca, piątek, 20:00)
Argentyna – Republika Zielonego Przylądka (4 lipca, sobota, 00:00)
Kolumbia – Ghana (4 lipca, sobota, 03:30)