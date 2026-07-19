Mistrzostwa Świata 2026: klasyfikacja strzelców przed finałem

Na Mistrzostwach Świata 2026 do rozegrania pozostał jeszcze jeden mecz. Obecnie w klasyfikacji strzelców prowadzi Kylian Mbappe, ale szanse na jego pokonanie wciąż ma Leo Messi.

Moritz Müller / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Dwóch graczy w walce o koronę króla strzelców mundialu 2026

Mistrzostwa Świata 2026 zakończą się wielkim finałem pomiędzy Hiszpanią i Argentyną już w tę niedzielę o godzinie 21:00 czasu polskiego. Na to starcie ostrzą sobie zęby wszyscy kibice futbolu na całym świecie. Trudno się dziwić, w końcu spotykają się czołowe drużyny świata; obecni mistrzostwie Europy i obrońcy tytułu. Z pewnością więc emocje są gwarantowane.

Poza rywalizacją drużynową wciąż trwa jednak rywalizacja o koronę króla strzelców. Do tej pory wszystko wskazywało, że faworytem do wygrania tej klasyfikacji jest Lionel Messi. Wczoraj jednak, w meczu o 3. miejsce, świetnie zagrał Kylian Mbappe, który zdobył dwie bramki. Finalnie reprezentacja Francji i tak przegrała, ale napastnik Realu Madryt ma szansę na indywidualne osiągnięcie. Przeskoczyć może go już właściwie tylko czarodziej z Argentyny.

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Klasyfikacja strzelców przed finałem Mistrzostw Świata 2026:

1. Kylian Mbappe (Francja) – 10 goli

2. Lionel Messi (Argentyna) – 8 goli

3. Jude Bellingham (Anglia) i Erling Haaland (Norwegia) – 7 goli

5. Ousmane Dembele (Francja) i Harry Kane (Anglia) – 6 goli

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