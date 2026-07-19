Chelsea osłabi ligowego rywala? Musi zapłacić 65 milionów euro

13:22, 19. lipca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  CaughtOffside.com

Chelsea jest poważnie zainteresowana sprowadzeniem Maxence'a Lacroixa. Crystal Palace oczekuje 65 milionów euro - donosi strona CaughtOffside.com.

Xabi Alonso
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PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Maxence Lacroix może dołączyć do Chelsea

Chelsea ma za sobą sezon, który nie spełnił oczekiwań włodarzy oraz kibiców angielskiego klubu. Londyńczycy zamierzają więc poważnie wzmocnić skład, aby w kolejnych rozgrywkach ponownie włączyć się do walki o najwyższe cele. Nowy szkoleniowiec ekipy The Blues – Xabi Alonso – chce zwiększyć konkurencję na pozycji środkowego obrońcy, ponieważ uważa, że jego drużynie brakuje jakości oraz stabilności w defensywie. Z tego powodu działacze ze Stamford Bridge intensywnie analizują rynek transferowy w poszukiwaniu odpowiedniego kandydata.

Jak informuje brytyjski serwis „CaughtOffside.com”, jednym z głównych celów Chelsea jest Maxence Lacroix. Według tych doniesień londyński gigant prowadzi w wyścigu o podpis 26-letniego stopera Crystal Palace. Ewentualna transakcja nie będzie jednak należała do łatwych ani tanich. Władze Orłów wyceniły bowiem swojego defensora na około 65 milionów euro i nie zamierzają obniżać swoich oczekiwań finansowych. Zatem Chelsea będzie musiała przygotować bardzo atrakcyjną ofertę, jeśli chce sfinalizować opisywany transfer.

Siedmiokrotny reprezentant Francji, którym interesuje się również Arsenal, występuje w Crystal Palace od sierpnia 2024 roku, kiedy przeniósł się tam z Wolfsburga za niespełna 20 milionów euro. Mierzący 190 centymetrów stoper szybko wyrósł na jednego z liderów defensywy zespołu The Eagles. W poprzednim sezonie rozegrał 55 spotkań, zdobył trzy bramki i zanotował trzy asysty. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. Choć portal „Transfermarkt” wycenia Francuza na około 50 milionów euro, to Crystal Palace liczy na zdecydowanie wyższą kwotę.

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